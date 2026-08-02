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另類空難？無人機「失事」撞上貨車 疑飛手失控警方追查

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林縣水林鄉後寮村151線鄉道，今天上午一架無人機突然低飛迎面撞上一輛滿載雞蛋的大貨車，司機只看見一物體突然迎面飛來就聽到「碰！」一聲，下車一看竟是一架無人機，趕緊報案，警方找到飛手，並依法對無人機飛手和駕駛進行酒測，全案依違反道路交通管理處罰條例進一步處理。網友笑稱「這是另類空難」。

今天上午8時許，一輛滿載雞蛋的大貨車，沿著水林鄉151線鄉道行駛，駕駛突然發現前方飛來一不明物體「碰」一聲撞上貨車前方，下車一看竟是一架無人機「失事」撞上他的車，雖貨車僅輕微撞損，並無人受傷，但仍報警處理。

警方趕到在現場找到無人機飛手，並對其飛行情況進行調查，疑因操作不當，無人機才剛起飛一時失控，來不及爬升才撞上貨車，警方對雙方進行酒測，並無酒精反應，警方完成現場勘查、測繪蒐證，並依法製作交通事故紀錄。將依相關證據及調查結果進一步釐清。

警方呼籲民眾操作遙控飛機或其他遙控模型時，應選擇合法、安全場域，並注意周邊道路交通及人車安全，避免影響公共安全或造成交通事故，維護安全。

另依無人機操作相關規定，不論飛行體重量是否高過規定250公克，應遠離高速公路、鐵路、高架道路及人群或集會遊行上空，保持安全距離。

一架遙控無人機撞上一輛貨車。圖／警方提供
一架遙控無人機撞上一輛貨車。圖／警方提供

一架遙控無人機撞上一輛載運雞蛋的大貨車，僅輕微撞損無人受傷。圖／警方提供
一架遙控無人機撞上一輛載運雞蛋的大貨車，僅輕微撞損無人受傷。圖／警方提供

一架遙控無人機撞上一輛載運雞蛋的大貨車，僅輕微撞損無人受傷。圖／警方提供
一架遙控無人機撞上一輛載運雞蛋的大貨車，僅輕微撞損無人受傷。圖／警方提供

空難 失控 無人機

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