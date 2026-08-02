影／把合歡山公路當停車場 警不忍了卯起來猛開18張單

合歡山是熱門景點，其中武嶺是最高公路點，能追雪、觀星、看日出，吸引不少人揪團夜衝，但山區腹地有限，道路狹窄，人車湧進，加上違規停車等就易塞車，而今清晨又見大批車輛臨停路邊，警方祭鐵腕取締違停，一次開出18張罰單。

合歡山不分四季，景色別具，能追雪、觀星、看日出，更因海拔3275公尺的武嶺，能一路行車直上，是台灣公路的最高點，吸引大批民眾瘋夜衝，尤其周末假日凌晨，常見大批人車湧入，且因違停狀況多，塞爆當地，被戲稱是「武嶺早市」。

今天的合歡山又見違停車潮，當地警方為此派員取締，仁愛警分局表示，今天（2日）清晨5時許獲報，台14甲線武嶺至水晶宮路段發生多起違規停車情事，為維持車流順暢，確保交通安全當下立刻調派警力前往現場實施交通管制及疏導。

而員警到場後，針對違規停車依法取締，當場一共舉發18件違規，對此再次呼籲，山區道路狹窄，任意違停易造成會車困難及交通壅塞，甚至影響緊急救援車輛通行，上山務必遵守交通規則，切勿違規停車，共同維護山區交通安全與順暢。