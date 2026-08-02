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中部國道服務區車聚亂象 警周六夜舉發44件違規
中部國道3處服務區近年成為「車聚」熱門場地，尤其夏天週六夜晚更是熱鬧，但也衍生燒胎、甩尾、原地拉轉製造噪音等亂象，國道警方昨天夜間加強取締，共製單舉發44件違規。
內政部警政署國道公路警察局第七公路警察大隊今天發布新聞稿表示，昨天晚間在清水、南投服務區及東草屯休息站，聯合監理站、環保局辦理防制危險駕車路檢勤務，並在服務區、國道主線車道執行超速測照。
第七公路警察大隊表示，共舉發未繫安全帶25件、胎紋不足1件、無照駕駛2件、超速13件、擅自改裝燈光3件；並聯合環保局攔檢25輛車稽查噪音，其中9車檢測不合格，依規定要求改善並複檢。
國道警方表示，民眾利用國道服務區車聚，部分車輛有拉高引擎轉速、急加速、超速、燒胎甚至甩尾等違規危險行為，因此會同環保局、監理站，透過路檢稽查、測速照相、檢測噪音等，針對排氣管音量過大、車輛改裝、超速、急加速、燒胎、甩尾等加強執法。
國道警方表示，國道服務區、休息站僅供用路人短暫休息，車聚車輛過多影響其他真正需使用服務區用路人權益；有聚會需求應選擇適當場所，進入服務區勿違停、製造噪音、急加速等，警方將持續配合監理站、環保局，不定期加強取締各項違規。
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