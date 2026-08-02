中部國道服務區車聚亂象 警周六夜舉發44件違規

花蓮縣壽豐鄉台11線水璉村路段昨天深夜發生嚴重車禍，一輛小客車疑似過彎失控，撞上護欄後翻落約10公尺深邊坡，51歲廖姓男駕駛受困車內，被救出時已無生命徵象，送醫搶救後宣告不治；車上37歲葉姓女乘客則有腦震盪及骨折等傷勢，仍在醫院治療，事故原因仍待警方釐清。

2026-08-02 16:30