台11線驚傳死亡車禍！轎車衝撞護欄墜邊坡 駕駛命喪車內

花蓮縣壽豐鄉台11線水璉村路段昨天深夜發生嚴重車禍，一輛小客車疑似過彎失控，撞上護欄後翻落約10公尺深邊坡，51歲廖姓男駕駛受困車內，被救出時已無生命徵象，送醫搶救後宣告不治；車上37歲葉姓女乘客則有腦震盪及骨折等傷勢，仍在醫院治療，事故原因仍待警方釐清。

警方調查，1日晚間11時40分許接獲民眾報案，台11線壽豐鄉水璉村南下路段發生自小客車事故，車輛疑自撞護欄後墜落邊坡，消防局獲報後，立即派遣消防與救護人員前往現場救援。

救援人員抵達後發現，事故車輛因撞擊及翻覆嚴重變形，廖姓駕駛受困車內且已沒有呼吸心跳，消防人員利用破壞器材切開車體，並以繩索及吊籃將傷者吊掛回道路，再由救護人員持續施行心肺復甦術後送往門諾醫院急救。

警方表示，車禍發生後，葉女自行破窗從副駕脫困，正當她準備將廖男拉出來時，車輛卻起火燃燒，廖男經醫院全力搶救，於今天凌晨1時30分許宣告不治，葉姓女子則有全身多處擦挫傷、下半身骨折及疑似腦震盪等傷勢，目前仍在醫院接受治療。

吉安警分局今天返回事故現場勘查採證，同時調閱車輛行車紀錄器及周邊監視器畫面，並依規定採集廖姓駕駛血液檢體，確認沒有酒駕，詳細肇事原因仍待警方調查確認。

花蓮縣壽豐鄉台11線水璉村路段，昨天一輛小客車疑似過彎失控，撞上護欄後翻落邊坡，51歲廖姓駕駛受困車內送醫不治。圖／民眾提供