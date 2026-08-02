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屏東男酒駕清晨連撞3車…小貨車車頭被撞爛 酒測值高達0.94

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣里港警分局今清晨5時接獲報案，45歲林姓男子開車行經里港鄉仁愛路時，酒駕撞到對向停在路旁的小貨車後，接連波及停在路邊的兩輛汽車，造成3車損毀，幸無人傷，林男酒測值達每公升0.94毫克，依公共危險罪移送檢方偵辦。

45歲林男酒駕返家途中，撞上路旁的小貨車、2輛汽車，小貨車的車頭幾乎全毀，幸好無人受傷。

警方呼籲，酒後駕車不僅危害自身安全，也可能造成無辜民眾傷亡，切勿心存僥倖。民眾如有飲酒情形，應改搭計程車或請親友接送，共同維護交通安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

屏東縣里港警分局今清晨5時接獲報案，45歲林男開車行經里港鄉仁愛路時，酒駕撞到對向停在路旁小貨車後，接連波及停放住家兩輛汽車，3車損毀，林男酒測值達每公升0.94毫克，依公共危險罪移送檢方偵辦。圖／警方提供
屏東縣里港警分局今清晨5時接獲報案，45歲林男開車行經里港鄉仁愛路時，酒駕撞到對向停在路旁小貨車後，接連波及停放住家兩輛汽車，3車損毀，林男酒測值達每公升0.94毫克，依公共危險罪移送檢方偵辦。圖／警方提供

屏東縣里港警分局今清晨5時接獲報案，45歲林男開車行經里港鄉仁愛路時，酒駕撞到對向停在路旁小貨車後，接連波及停放住家兩輛汽車，3車損毀，林男酒測值達每公升0.94毫克，依公共危險罪移送檢方偵辦。圖／警方提供
屏東縣里港警分局今清晨5時接獲報案，45歲林男開車行經里港鄉仁愛路時，酒駕撞到對向停在路旁小貨車後，接連波及停放住家兩輛汽車，3車損毀，林男酒測值達每公升0.94毫克，依公共危險罪移送檢方偵辦。圖／警方提供

屏東縣里港警分局今清晨5時接獲報案，45歲林男開車行經里港鄉仁愛路時，酒駕撞到對向停在路旁小貨車後，接連波及停放住家兩輛汽車，3車損毀，林男酒測值達每公升0.94毫克，依公共危險罪移送檢方偵辦。圖／警方提供
屏東縣里港警分局今清晨5時接獲報案，45歲林男開車行經里港鄉仁愛路時，酒駕撞到對向停在路旁小貨車後，接連波及停放住家兩輛汽車，3車損毀，林男酒測值達每公升0.94毫克，依公共危險罪移送檢方偵辦。圖／警方提供

屏東縣里港警分局今清晨5時接獲報案，45歲林男開車行經里港鄉仁愛路時，酒駕撞到對向停在路旁小貨車後，接連波及停放住家兩輛汽車，3車損毀，林男酒測值達每公升0.94毫克，依公共危險罪移送檢方偵辦。圖／警方提供
屏東縣里港警分局今清晨5時接獲報案，45歲林男開車行經里港鄉仁愛路時，酒駕撞到對向停在路旁小貨車後，接連波及停放住家兩輛汽車，3車損毀，林男酒測值達每公升0.94毫克，依公共危險罪移送檢方偵辦。圖／警方提供

屏東縣里港警分局今清晨5時接獲報案，45歲林男開車行經里港鄉仁愛路時，酒駕撞到對向停在路旁小貨車後，接連波及停放住家兩輛汽車，3車損毀，林男酒測值達每公升0.94毫克，依公共危險罪移送檢方偵辦。圖／警方提供
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酒駕 酒測 屏東

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