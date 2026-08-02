17歲少年酒後無照駕車挨罰3萬6…車主父連帶罰3萬6 南警暑期加強關懷取締

台南麻豆17歲劉姓少年日前凌晨酒後無照騎車載著17歲王姓少女要去安平海邊卻自撞路樹，兩人傷重雙雙不治；轄區第四警分局為防制暑期青少年危險駕車，自上月23日零時起連續交通大執法，迄今日為止再查獲未成年少年無照駕駛1件、微型電動車違規2件，將持續取締。

第四分局指出，近期針對觀夕平台、安北路及轄區KTV等青少年易聚集場所與危駕熱點，加強機動攔查及改裝車輛取締，防制危險駕駛及交通事故；一名17歲少年上月23日下午5時許於安北路、王城路口無照駕駛汽車發生車禍（無人受傷），依法開罰36000元。

警方指出，除了少年要受罰，其車主父親也開罰36000元，同時要吊扣車牌3個月，少年跟父親都要接受道路交通安全講習；另外查獲1件無照駕駛微型電動車行駛於快車道、1件違規改裝微型電動車、2件行人不依號誌指示，近期共取締5件青少年違規案件。

分局表示，青少年若無照駕駛、危險競速，極易釀成交通事故，酒後或施用毒品後駕車更嚴重危害身心健康及其他用路人安全；暑假為青少年夜間活動高峰期，警方除針對易聚集路段規劃巡邏與路檢外，亦同步深入轄內餐廳、酒吧、KTV等易飲酒場所，宣導「指定駕駛」與「拒絕毒駕」觀念。

台南市少年警察隊今天也在大魯閣棒壘球打擊場-仁德館舉辦「炸裂吧！青春少年棒壘球趣味賽」，由市長黃偉哲、警察局長林國清共同啟動儀式，針對「防制青少年涉及暴力、毒品、財產、性與家庭」等各類犯罪及關注「婦幼、求職、交通及網路安全」等議題，結合遊戲與互動模式深入宣導。

黃偉哲指出，暑假期間是青少年接觸不良誘惑的高風險期，市府一直以來秉持著關懷青少年的核心理念，竭力防制各類不法情事；暑假期間擴大舉辦多項休閒活動，希望能讓青少年盡情揮灑熱血活力。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台南市警第四分局為防制暑期青少年危險駕車，自上月23日零時起連續交通大執法，迄今日為止再查獲未成年少年無照駕駛1件、微型電動車違規2件，將持續取締。圖／民眾提供