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南投名間台16線上周奪3命 擬增測速桿、降速限10公里

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

台16線名間段上周發生3死重大車禍，因肇事路段為下坡大彎道，交通狀況不少，民代會同公路單位會勘後，研擬加強交通警示設施，更建議新增測速照相桿，並將該路段速限降至從60公里降至50公里，藉此降低車速，減少事故發生。

上月28日，張姓男子駕車，載著72歲妻子及其妻胞妹，從集集往名間方向行駛，行經台16線員集路時，疑逆向超車失控，高速衝撞對向車輛，造成張男、張妻及遭撞小貨車53歲廖姓女乘客傷重死亡，另4人輕重傷，釀3死4傷悲劇。

根據警方統計，台16線0至1K處事故路段，去年發生A1事故1件、A2事故5件，今年截至上月底有A1事故1件、A2事故6件；由於該路段交通狀況不少，且非首次發生死亡車禍，立委游顥、縣議員蔡宗智等邀集公路單位會勘盼改善。

公路局南投工務段表示，該肇事路段腹地路幅較窄，且為下坡大彎道，為此畫設減速標線，並於分隔雙向車道的彎道處設有交通警示柱；經會勘，將研擬延伸交通警示柱，並改善更新沿線反光貼紙，強化交通警示設施，提醒用路人降速。

針對民代建議新增設置測速照相、闖紅燈等科技執法設備，並將該路段速限從60公里降至50公里，該工務段則表示，考量權責仍需與警方聯合會勘才能確定，後續將與相關單位研議各種速度管理措施，盡力防範類似交通事故再次發生。

台16線名間段日前發生3死4傷重大車禍，而因該路段交通狀況不少，當地民代與公路單位會勘盼改善。圖／民眾提供
台16線名間段日前發生3死4傷重大車禍，而因該路段交通狀況不少，當地民代與公路單位會勘盼改善。圖／民眾提供

台16線名間段日前發生3死重大車禍，立委游顥、縣議員蔡宗智等邀集公路單位會勘盼改善。圖／游顥立委辦公室提供
台16線名間段日前發生3死重大車禍，立委游顥、縣議員蔡宗智等邀集公路單位會勘盼改善。圖／游顥立委辦公室提供

台16線名間段日前發生3死4傷重大車禍，而因該路段交通狀況不少，當地民代與公路單位會勘盼改善。圖／民眾提供
台16線名間段日前發生3死4傷重大車禍，而因該路段交通狀況不少，當地民代與公路單位會勘盼改善。圖／民眾提供

南投 速限 測速 車禍

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