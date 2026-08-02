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女遊客來台驚魂記！北車旁被街友搶手機、追逐 美籍男見義勇為勸阻爆扭打

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

陳姓男子因不滿菲律賓籍K姓女子碎念太吵，今中午在台北車站旁公車站搶走K的手機並追逐K，一旁美國籍N姓男子見狀上前勸阻，又與陳扭打，警方獲報介入隔開三方並帶回調查，詢後將依刑法強制、傷害、毀損等罪嫌將陳送辦。

警方調查，台北市警局中正一分局忠孝西路派出所今早11時30分獲報，民眾指稱台北車站旁公車站有男子追打女子，立即派員到場處理。

員警介入後，陳姓男子指稱K姓女子「一直碎碎念、很吵」，所以搶走K手機丟掉，手機又砸壞公運處電子看板，陳後續又追逐K女，並將其行李踢飛；N男見陳男追逐K女，見義勇為上前勸阻，因而與陳發生扭打。

據悉，38歲台籍陳男平時居無定所，是近期經常出沒台北車站周邊的街友；32歲菲律賓籍K女來台旅遊卻遭遇驚魂記，事後不願提告，但陳男搶奪手機部分，警方將依強制罪嫌究辦；50歲美籍N男來台工作，案發後提告陳男傷害罪。

警方表示，全案詢後將依刑法強制、傷害、毀損罪嫌將陳男移送台北地檢署偵辦。

陳姓男子指稱K姓女子「一直碎碎念、很吵」，所以搶走K手機丟掉，手機又砸壞公運處電子看板，陳後續又追逐K女，並將其行李踢飛。圖／警方提供
陳姓男子指稱K姓女子「一直碎碎念、很吵」，所以搶走K手機丟掉，手機又砸壞公運處電子看板，陳後續又追逐K女，並將其行李踢飛。圖／警方提供

街友 台北車站 遊客

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