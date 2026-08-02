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新式無線電頻傳訊號死角 新北警178處駐地竟有67處訊號不良

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市警局去年3月獲配新式數位無線電，不料178處駐地中有82處出現訊號問題。經配發15台訊號放大器支援後，至今年3月底仍有67處待改善。新北警指出，目前主要是手攜台在部分區域訊號微弱或不良，固定台透過天線接收訊號後皆能正常使用。

警政署自2020年至2025年推動警用無線電汰換更新計畫，新北警獲配手攜機6766台、車裝台1151台及固定台341台，去年3月完成驗收配發。不過新式系統啟用後問題陸續浮現，從分局、大隊到派出所、分駐所等178處駐地中，有82處曾出現訊號不良、無訊號或訊號斷續。

為改善訊號問題，警政署警察通訊所後續配發15台小型雙向放大器（BDA）給新北市警局，截至今年3月底已全部完成裝設。但全市尚有67處駐地需要補強，其中30處訊號不良、28處無訊號、9處訊號斷續。

基層警員指出，室外收訊雖然正常，但在駐地內時常會有訊號死角，整支無線電完全沒反應或是只有雜訊，若是有緊急勤務須聯繫呼叫時恐導致案情延誤。有警員表示，原本的類比式無線電雖然通訊品質比較沒那麼好，有時還會有雜訊，原本想說換了數位後通訊品質能夠提升，沒想到新設備啟用後反而出現室內或地下室沒訊號狀況，錢花了反而問題變多。

新北市警局表示，67處待改善的無線電訊號盲區，是指手攜台於駐地部分區域訊號微弱或不良之情形，但各駐地值班台均設置無線電固定台，以頂樓天線傳遞或接收訊號，均能正常發話使用，因此尚無緊急時無法發話之安全疑慮。針對手攜台於駐地內存在訊號盲區部分，警察通訊所已規劃於2026年至2027年再採購440部BDA，以改善全國警察單位室內訊號盲區。新北市警局已爭取優先增配訊號改善設備，通訊所已將新北警需求納入評估重點。

警員在駐地內使用無線電時常會有訊號死角。記者黃子騰／攝影
警員在駐地內使用無線電時常會有訊號死角。記者黃子騰／攝影

無線電在室外收訊雖然正常，但在駐地內時常會有訊號死角。記者黃子騰／翻攝
無線電在室外收訊雖然正常，但在駐地內時常會有訊號死角。記者黃子騰／翻攝

新北市警局獲配的數位無線電傳出在駐地內有訊號不良情形。記者黃子騰／翻攝
新北市警局獲配的數位無線電傳出在駐地內有訊號不良情形。記者黃子騰／翻攝

無線電 新北 警政署

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