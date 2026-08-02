審計室點出基市警車逾半數老舊 基警：明年買新警車預算是今年4.3倍

基隆市審計室在總決算審核報告，點出市警局的警車有過半數逾規定使用年限，以及部分警車低度使用等缺失。市警局今天表示，明年共編列1723萬元汰換35輛各式警用車輛，並會透過定期保養檢核，落實警車輪流使用目標。

基隆市審計室在民國114年決算審核意見中指出，去年9月底統計數據顯示，基市警車應配賦數187輛汽車及654輛機車，但實際數量為汽車179輛、機車595輛，分別不足8輛及59輛。其中警用汽車有119輛車齡逾最低使用年限，占66.48％。警用機車逾最低使用年限315輛，占52.94％。

審計室指出，警用實際配賦數已不足，加上超過6成汽車及5成機車車齡逾規定最低使用年限，恐影響警察勤務及車輛調度，市警局宜覓財源加速汰換老舊警用車輛，提升警察人員執勤效能及安全。

審計室檢視市警局提供的警車使用管理統計資料，發現有20輛平均年行駛未達5000公里，其中有2輛警備車甚至未達2000公里，因此函請警方依車輛管理手冊相關規定，優先調派低度使用車輛，發揮購置設備使用效益。

市警局表示，轄區的四個分局轄區幅員不大，巡邏行駛距離較短，所以有46輛公務車，雖已逾最低使用年限，但未達最低使用公里數，依規定尚不得汰換更新。扣除這類車輛，全市未汰換車輛約占40%。

市警局說，今年運用市府預算395萬元，共汰換巡邏車3輛、偵防車1輛和2輛警用機車。明年編列的汰換警用車輛預算，提高到1723萬元，是今年預算的4.3倍，希望加快更新警車速度，提升同仁執勤效能及安全。

警方明年計畫汰換偵防車5輛、巡邏車4輛、勤務車2輛、公務小汽車3輛、巡邏機車11輛、偵防機車9輛，使用已久的機車拖吊車也會汰換。今年另獲地方組織承諾願意捐贈巡邏車3輛，正在辦理採購，也可加入服勤。

審計室點出部分警車低度使用問題，市警局表示，將持續針對里程數較少部分車輛加強管理，責成保管單位應輪流使用，避免有低度利用情事。市警局二級保養場也會在第二層把關，在每月定期保養時，檢核警車使用情形，落實輪流使用規定。

基隆市審計室點出市警局的警車有過半逾規定使用年限問題，市警局今天表示，明年共編列1723萬元汰換35輛各式警車，提升執勤效能及安全。記者邱瑞杰／攝影

基隆市審計室點出市警局的警車有過半逾規定使用年限問題，市警局今天表示，明年共編列1723萬元汰換35輛各式警車，提升執勤效能及安全。記者邱瑞杰／攝影