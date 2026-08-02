高雄機場排班計程車司機遭控載客滑抖音看妹還甩行李 航警說話了

高市一名旅客回國在機場搭排班計程車後，在網路貼文指控司機不僅拒用導航，還在行駛中用手機滑抖音看妹，下車後將行李甩在地上，氣得將司機畫面PO網，籲旅客搭車要避雷；航警局高雄分局指，將調閱相關資料，釐清事實，對司機予以開罰。

高雄網友在網路社群Threads貼文，指控返國時在高雄國際機場搭上一輛排班計程車，但上車時，司機態度就已經很鳥了，他告知地址後，司機卻堅持不導航，只詢問是不是在某郵局旁？後來他告知司機，住處比較多巷子，詢問司機「要不要直接導航？」結果司機來回3次，仍堅持不導航，最後只願意設定到「弄」。

原PO怒控，該名司機一路上在車輛行進中一直在滑抖音看妹，到巷弄後還開過頭，最後由他口語引導，在下車前告知要刷卡，結果司機拿起刷卡機器開機，也沒打算講金額，下車後走到後車廂，直接把行李拉甩下地。

原PO氣炸表示，他從頭到尾和善態度、安靜搭車休息，都未和司機對談，質疑機場為何不開放叫車？而且還要強迫收50元停等費。

航警局高雄分局表示，有關社群平台上傳高雄國際機場排班計程車司機於行駛過程中沿途使用手機觀看影片一案，警方將調閱相關資料，釐清違規事實後，依道路交通管理處罰條例第43條第1項予以舉發，可處6000元至3萬6000元罰鍰。

高雄機場一名排班計程車司機遭旅客指控載客滑抖音看妹。圖／截自Threads網友tkliu0215影片