快訊

出席民眾黨慶挺藍白合 盧秀燕喊「2026全台倒閣、2028全民倒賴」

睡前喝水也上榜！醫揭10大傷腎習慣 第1名一堆人中「頭痛就會做」

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄機場排班計程車司機遭控載客滑抖音看妹還甩行李 航警說話了

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市一名旅客回國在機場搭排班計程車後，在網路貼文指控司機不僅拒用導航，還在行駛中用手機滑抖音看妹，下車後將行李甩在地上，氣得將司機畫面PO網，籲旅客搭車要避雷；航警局高雄分局指，將調閱相關資料，釐清事實，對司機予以開罰。

高雄網友在網路社群Threads貼文，指控返國時在高雄國際機場搭上一輛排班計程車，但上車時，司機態度就已經很鳥了，他告知地址後，司機卻堅持不導航，只詢問是不是在某郵局旁？後來他告知司機，住處比較多巷子，詢問司機「要不要直接導航？」結果司機來回3次，仍堅持不導航，最後只願意設定到「弄」。

原PO怒控，該名司機一路上在車輛行進中一直在滑抖音看妹，到巷弄後還開過頭，最後由他口語引導，在下車前告知要刷卡，結果司機拿起刷卡機器開機，也沒打算講金額，下車後走到後車廂，直接把行李拉甩下地。

原PO氣炸表示，他從頭到尾和善態度、安靜搭車休息，都未和司機對談，質疑機場為何不開放叫車？而且還要強迫收50元停等費。

航警局高雄分局表示，有關社群平台上傳高雄國際機場排班計程車司機於行駛過程中沿途使用手機觀看影片一案，警方將調閱相關資料，釐清違規事實後，依道路交通管理處罰條例第43條第1項予以舉發，可處6000元至3萬6000元罰鍰。

高雄機場一名排班計程車司機遭旅客指控載客滑抖音看妹。圖／截自Threads網友tkliu0215影片
高雄機場一名排班計程車司機遭旅客指控載客滑抖音看妹。圖／截自Threads網友tkliu0215影片

高雄機場一名排班計程車司機遭旅客指控載客滑抖音看妹。圖／截自Threads網友tkliu0215影片
高雄機場一名排班計程車司機遭旅客指控載客滑抖音看妹。圖／截自Threads網友tkliu0215影片

抖音 行李 高雄

延伸閱讀

大車前方像隱形！司機駕駛座實拍「致命死角」：人就在車頭卻看不到

桃機接機引科技執法上路 學者：硬體不足卻開罰恐引民怨

高雄18歲騎士占右轉車道撞直行女騎士 摔車狂罵三字經網一面倒挺她

南加華男遭槍擊塞後車廂綁架 嫌犯警方面前「行刑式」滅口

相關新聞

小黃運將清晨陳屍車內 登山客驚見「尖刀插胸口」急報警

黃姓男子今晨被發現陳屍台北市北投區秀山路一輛計程車上，民眾發現他胸口中刀、一動不動，車門窗皆上鎖，報警處理，警、消破窗後確認黃男已明顯死亡，初步排出外力介入痕跡，將相驗釐清案情。

高雄機場排班計程車司機遭控載客滑抖音看妹還甩行李 航警說話了

高市一名旅客回國在機場搭排班計程車後，在網路貼文指控司機不僅拒用導航，還在行駛中用手機滑抖音看妹，下車後將行李甩在地上，氣得將司機畫面PO網，籲旅客搭車要避雷；航警局高雄分局指，將調閱相關資料，釐清事實，對司機予以開罰。

新式無線電頻傳訊號死角 新北警178處駐地竟有67處訊號不良

新北市警局去年3月獲配新式數位無線電，不料178處駐地中有82處出現訊號問題。經配發15台訊號放大器支援後，至今年3月底仍有67處待改善。新北警指出，目前主要是手攜台在部分區域訊號微弱或不良，固定台透過天線接收訊號後皆能正常使用。

嘉縣水上住宅凌晨竄火舌 2受困住戶獲救送醫

嘉義縣水上鄉龍德村今天凌晨2時許發生住宅火警，消防局獲報後迅速派員搶救，消防人員抵達後立即布設水線入室灌救，並順利救出2名傷者，送醫後暫無大礙。火警原因調查中。

北橫台7線明池段騎士墜落山谷 67歲陳男尋獲已無生命跡象

宜蘭大同鄉台7線68.6公里北橫明池路段，今天上午發生自行車騎士墜谷意外。消防局上午10時3分接獲報案，指一名67歲宜蘭籍陳姓騎士不慎跌落70公尺深山谷，搜救人員迅速趕赴現場，中午12時23分尋獲陳男，已經失去生命徵象。

台南新市工廠火警濃煙空品不佳 新市、新化居民留意

台南市新市區今上午傳出一家資源回收廠起火，現場大量濃煙全面燃燒，目前火勢初步控制，持續灌救中。環保局表示，目前風向為西北風，可能影響空氣品質範圍為新化、新市區 ，籲請鄉親們留意。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。