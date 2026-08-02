嘉縣水上住宅凌晨竄火舌 2受困住戶獲救送醫

嘉義縣水上鄉龍德村今天凌晨2時許發生住宅火警，消防局獲報後迅速派員搶救，消防人員抵達後立即布設水線入室灌救，並順利救出2名傷者，送醫後暫無大礙。火警原因調查中。

水上鄉龍德村一處4樓RC建築物今日凌晨突然起火，1樓處有明顯燃燒跡象。嘉縣消防局接獲報案後，第一時間派遣轄區分隊趕往救援。救援人員抵達現場後，隨即鋪設水線進行滅火與搜救作業，現場成功救出困在屋內兩名傷者，已由救護車分別送往嘉榮醫院及嘉義長庚醫院救治。

縣消表示，屋內一名45歲男性及一名38歲女性吸入濃煙等原因身體不適，所幸及時獲救，經現場初步處置後，分別送醫救治。詳細起火原因與財物損失，後續將交由警方及消防局火調科進行進一步調查釐清。

嘉義縣消防局救援人員抵達現場後，隨即鋪設水線進行滅火與搜救。圖／嘉義縣消防局提供