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小黃運將清晨陳屍車內 登山客驚見「尖刀插胸口」急報警

融資數據突然消失 是誰在「四貸同堂」熱潮下，不讓市場看清槓桿？

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小黃運將清晨陳屍車內 登山客驚見「尖刀插胸口」急報警

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

黃姓男子今晨被發現陳屍台北市北投區秀山路一輛計程車上，民眾發現他胸口中刀、一動不動，車門窗皆上鎖，報警處理，警、消破窗後確認黃男已明顯死亡，初步排出外力介入痕跡，將相驗釐清案情。

台北市消防局表示，今晨5時45分獲報，北投區貴子坑露營區外一輛計程車上，有一名男子胸口受穿刺傷，救護人員介入後確認男子明顯死亡，交由警方處理。

警方調查，61歲黃男被發現時胸口中刀，救護人員獲報介入時，發現其車輛門窗上鎖，破窗後確認黃男已明顯死亡，經封鎖現場採證後，將連繫黃男家屬配合調查，並報請檢方相驗，進一步釐清死因及案情。

據悉，黃男平時以駕駛計程車為業，昨早獨自駕車前往秀山路上、貴子坑露營區外一處登山口旁，曾下車走動，與附近民眾交談，當時並無異狀，相關監視器畫面初步難以分辨後續有無其他人員靠近黃男車輛。

黃男家屬獲悉後，初步表示已多年未與黃男聯絡，不清楚黃男近況；員警初步搜索後，未在黃男車中尋獲遺書或藥袋等物，詳細案情仍待釐清。

黃姓男子今晨被發現陳屍台北市北投區秀山路一輛計程車上。圖／警方提供
黃姓男子今晨被發現陳屍台北市北投區秀山路一輛計程車上。圖／警方提供

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