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男子開車撞進瑞芳樹林卡邊坡 驗出管制藥品送辦

中央社／ 新北2日電

宋姓男子今天清晨開車衝入新北市瑞芳區一處樹林後卡在邊坡，警方對宋男實施唾液快篩檢測，呈現苯二氮平類陽性反應，宋男稱在提神飲料加入合法藥品飲用，警方詢後將宋男送辦。

新北市政府警察局瑞芳分局金瓜石派出所清晨6時34分接獲報案，指瑞芳區山尖路一處私人土地道路有自小客車衝出路面，駛入樹林卡在邊坡，員警到場處理時，發現22歲宋男精神恍惚且動作遲緩及眼神呆滯。

員警取得宋男同意並簽立唾液快篩採驗同意書後，依法對宋男實施唾液快篩採驗，檢測結果顯示，宋男呈現苯二氮平類陽性反應，宋男稱他是在提神飲料加入合法藥品飲用，並出示藥單供警方確認，警方詢後依涉犯公共危險罪嫌，將宋男移送基隆地檢署偵辦。

根據衛生福利部食品藥物管理署資料，苯二氮平類屬於中樞神經抑制劑，醫療用途上具有鎮靜、安眠作用，分級上則為第3至4級管制藥品、第3至4級毒品。

使用過量患者，大都呈現肌肉過度鬆弛及深度睡眠狀態，較少造成死亡，但若與酒精或其他中樞神經抑制劑併用，危險性則大為提高，也有許多濫用者因精神恍惚造成意外或因吸入嘔吐物而致死。

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