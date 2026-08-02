苗栗市1男1女涉違規穿越 機車遭擊落釀3傷

一對男女昨天在苗栗市黃昏市場前中正路，涉違規步行穿越車流，一輛機車閃避不及撞上人車倒地，造成騎士等3人均身體多處擦挫傷，送醫無大礙，詳細車禍原因，警方進一步調查釐清中。

苗栗警分局北苗派出所據報，苗栗市中正路黃昏市場前下午3點46分，發生一起機車與行人碰撞交通事故，造成2名行人及機車騎士3人受傷，員警到場後，立即協助管制疏導交通，3名傷者身體多處擦挫傷，救護車送醫無大礙。

警方初步調查，黃姓男子（55歲）、饒姓女子（41歲）由中正路東往西，直接穿越車流，戴姓男子（21歲）疑因右前方公車擋住視線，反應不及撞上，戴男經檢測，並無酒精反應。

苗栗市民代表李建宏在黃昏市場擺攤，第一時間協助處理報案，他表示，已是目睹第二次類似狀況事故，行人穿越線距離車禍地點不到20分鐘，呼籲用路人注意，馬路如虎口，不要因貪近圖快，違規穿越馬路，萬一發生意外，將得不償失。

警方查出這起事故當時車水馬龍，黃男、饒女快步穿梭車流讓人傻眼，依據依道路交通安全規則規定，設有行人穿越道、人行天橋或地下道時， 100公尺內不得違規穿越道路，依道路交通管理處罰條例規定，行人不依標誌、標線、號誌指示或擅自穿越車道，可處500元罰鍰。

苗栗分局呼籲車輛駕駛人行經路口務必「慢、看、停」，停讓行人通行後再行駛；行人穿越道路應走行人穿越道，並遵守行人號誌，切勿於路段中任意違規穿越道路，共同維護交通安全。