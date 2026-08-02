北橫台7線明池段騎士墜落山谷 67歲陳男尋獲已無生命跡象

宜蘭大同鄉台7線68.6公里北橫明池路段，今天上午發生自行車騎士墜谷意外。消防局上午10時3分接獲報案，指一名67歲宜蘭籍陳姓騎士不慎跌落70公尺深山谷，搜救人員迅速趕赴現場，中午12時23分尋獲陳男，已經失去生命徵象。

據了解，陳姓騎士當天與同行約30多名的單車車友，一同從大同鄉平地出發，沿著台7線往北橫山區的明池森林遊樂區方向騎乘。一行人行經明池附近路段時，陳男因故失控跌落公路旁深達70公尺的邊坡山谷，車友見狀急忙向消防局報案求救。

縣消防局獲報後隨即派遣搜救分隊與救護人員趕抵現場，立即展開繩索垂降與下坑搜救作業。中午尋獲陳男遺體後，救難人員正全力進行抬升協助與後續處置，至於詳細失控原因及事故發生經過，仍有待警方進一步調查釐清。