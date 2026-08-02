快訊

融資數據突然消失 是誰在「四貸同堂」熱潮下，不讓市場看清槓桿？

0050成分股沒全漲停憑什麼飆漲停？政大教授周冠男揭秘：套利機制暫時失效

林青霞悲痛送46年摯友！施南生追思會眾星雲集 周潤發、梁朝偉全現身

聽新聞
0:00 / 0:00

基隆國中收到恐嚇電子郵件 警查獲涉案少年送辦

中央社／ 基隆2日電

基隆市某國中近日收到恐嚇電子郵件，引發師生及家長關切，經警方追查後查獲涉案少年，涉案少年稱一時好玩才散布恐嚇訊息，訊後函送少年法庭審理。

基隆市長謝國樑得知消息後高度重視此案，第一時間要求基隆市警察局全力偵辦，並啟動校園安全維護機制，第四警分局隨即展開調查，迅速鎖定並查獲涉案少年。

警方調查，涉案少年是因一時好玩才散布恐嚇訊息，並無實際危害校園安全或採取行動的意圖，詢後依涉犯恐嚇罪、少年事件處理法，將涉案少年函送少年法庭審理。

第四警分局今天表示，目前校園安全無虞，請家長與學生安心上課，呼籲網路並非法外之地，利用網路或電子郵件散布恐嚇訊息，不僅影響校園秩序與社會安寧，更可能觸犯刑事責任。

教育處指出，後續將持續提供師生必要的情緒支持與輔導措施，協助師生穩定情緒並恢復正常學習生活，同時督導各級學校，透過多元管道加強犯罪防治，提醒學生及家長提高警覺，共同維護安全友善的校園環境。

基隆 國中 少年

延伸閱讀

基隆名人幼兒園不當對待幼兒引眾怒 市府：8月1日起廢照停辦

基隆幼兒園將增無預警稽查頻率及項目 名人私幼涉虐58幼兒轉學完成

校園醜事！彰化某國中兩老師不和 一方疑被放鋼釘意圖刺破車胎

網友恐嚇找人「處理」她！黃瓊慧已報警 呼籲回歸客觀理性

相關新聞

北橫台7線明池段騎士墜落山谷 67歲陳男尋獲已無生命跡象

宜蘭大同鄉台7線68.6公里北橫明池路段，今天上午發生自行車騎士墜谷意外。消防局上午10時3分接獲報案，指一名67歲宜蘭籍陳姓騎士不慎跌落70公尺深山谷，搜救人員迅速趕赴現場，中午12時23分尋獲陳男，已經失去生命徵象。

台南新市工廠火警濃煙空品不佳 新市、新化居民留意

台南市新市區今上午傳出一家資源回收廠起火，現場大量濃煙全面燃燒，目前火勢初步控制，持續灌救中。環保局表示，目前風向為西北風，可能影響空氣品質範圍為新化、新市區 ，籲請鄉親們留意。

屏檢偵訊後突失控 42歲男砸毀地檢署大門玻璃 遭警制伏強制就醫

屏東縣42歲黃姓男子1日因涉及案件遭屏東警分局移送屏東地檢署偵辦，檢方下午開完偵查庭後，未料黃男竟突然失控，砸毀屏東地檢署入口的大門玻璃，還逃跑，最後警方到場將黃男制伏，請示檢方送往醫院強制就醫。

九份山區道路墜谷 邊坡樹木擋車保命 警方快篩陽性 原來涉毒駕釀禍

宋姓男子今天開車行駛新北市九份山區，失控衝出車道後，輾平路旁平地雜草再墜谷，所幸被坡面的樹木攔下。警方到場處理，發現宋男多語、眼神呆滯，實施唾液快篩，顯示中樞神經抑制劑苯二氮平類陽性反應，依涉嫌公共危險罪帶回調查。

不能說的秘密？ 苗栗縣公家無人機出勤率零基層曝兩原因

苗栗縣政府消防局2024年補助4架高階無人機，遭苗栗縣審計室點名2024年、2025年出勤零次，基層曝原因主要是使用中國大陸製造「紅牌」無人機，加上沒有強制登記，以致有落差，今年起依中央要求辦理，統計非紅牌無人機出勤7次，訓練76次。

高雄婦人把賓士當成碰碰車 9分鐘連撞3次警方一查她「無照還酒駕」

高雄45歲陳姓女子酒後無照駕駛轎車上路，行經鼓山區明誠三路時，一路自撞花盆及路旁機車，陳女肇事後不僅未下車處理，反而駕車逃逸，將馬路當成「碰碰車」賽場。警方獲報後將她攔下，呼氣酒測值達每公升1.19毫克，依公共危險罪嫌移送高雄地檢署。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。