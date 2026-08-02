基隆國中收到恐嚇電子郵件 警查獲涉案少年送辦

基隆市某國中近日收到恐嚇電子郵件，引發師生及家長關切，經警方追查後查獲涉案少年，涉案少年稱一時好玩才散布恐嚇訊息，訊後函送少年法庭審理。

基隆市長謝國樑得知消息後高度重視此案，第一時間要求基隆市警察局全力偵辦，並啟動校園安全維護機制，第四警分局隨即展開調查，迅速鎖定並查獲涉案少年。

警方調查，涉案少年是因一時好玩才散布恐嚇訊息，並無實際危害校園安全或採取行動的意圖，詢後依涉犯恐嚇罪、少年事件處理法，將涉案少年函送少年法庭審理。

第四警分局今天表示，目前校園安全無虞，請家長與學生安心上課，呼籲網路並非法外之地，利用網路或電子郵件散布恐嚇訊息，不僅影響校園秩序與社會安寧，更可能觸犯刑事責任。

教育處指出，後續將持續提供師生必要的情緒支持與輔導措施，協助師生穩定情緒並恢復正常學習生活，同時督導各級學校，透過多元管道加強犯罪防治，提醒學生及家長提高警覺，共同維護安全友善的校園環境。