無照酒駕連續肇事 高雄汽車駕駛最高恐罰逾18萬

陳姓汽車駕駛昨天酒後無照沿高雄鼓山區明誠三路行駛，與機車發生擦撞後駛離，後續再自撞花盆及路旁機車後停下，陳女遭依公共危險等罪嫌移送，另最高恐遭處新台幣18萬多元罰鍰。

高雄市政府警察局鼓山分局員警今天說明，45歲陳女昨天下午3時53分許駕駛車輛沿明誠三路由東向西方向行駛，與同向韓姓機車騎士發生擦撞，陳女未依規定處置即逕自離開現場。

警方表示，陳女隨後於下午4時1分許沿美術東四路，由南向北方向行駛至美明路口時，再自撞大樓花盆，同樣未依規定停留處置，繼續沿美術東四路由北向南方向行駛，碰撞路旁停放機車後停下。

警方提到，陳女經實施檢測，酒測值為每公升1.19毫克，超過法定標準值，詢後依公共危險等罪嫌移送偵辦，另此次三起事故均無人員受傷。

警方補充，陳女違反「道路交通管理處罰條例」，包含酒駕肇事、駕車肇事無人受傷而未依規定處置、不依規定使用燈光、領有機車駕照駕駛小型車等多項違規，合計最高可處18萬6600元罰鍰。

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