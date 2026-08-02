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台南新市資源回收場起火 大量濃煙全面燃燒

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

台南市新市區今上午傳出一家資源回收廠起火，現場大量濃煙全面燃燒，台南市消防局緊急調派大批消防人員投入灌救，初步未傳出人員受困，目前火勢初步控制，持續灌救中。

消防局是今上午9時57分獲報，新市區潭頂里一間資源回收場傳出火警，新市分隊途中發現大量濃煙竄出全面燃燒回報，消防局緊急調派附近善化、大內、南科、新化後續增援鹽行、保西消防分隊、大橋特搜等分隊共29車、57名消防隊員及1台消防機器人及2台無人機投入灌救。

經查，現場燃燒鐵皮RC構造建物，現場存放大量家具及鋁製門窗建材全面燃燒，面積粗估250平方公尺，消防局增派至5梯次10輛61車支援及2台200型怪手投入灌救阻絕火勢，上午11時18分已控制火勢，不過現場持續燃燒中，消防局呼籲民眾遠離火場，切勿圍觀影響救火。

台南新市資源回收場起火，大量濃煙全面燃燒，目前已初步控制火勢。記者謝進盛／翻攝
台南新市資源回收場起火，大量濃煙全面燃燒，目前已初步控制火勢。記者謝進盛／翻攝

台南 南科 消防局

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