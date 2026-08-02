快訊

塑膠保鮮盒不是用到壞才丟！食品專家：出現7種情況就該換了

蔣中正日記／美國施壓停炸上海 蔣置之不理最終妥協

農曆七月鬼門開！命理師警告「3生肖」防小人破財

聽新聞
0:00 / 0:00

九份山區道路墜谷 邊坡樹木擋車保命 警方快篩陽性 原來涉毒駕釀禍

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

宋姓男子今天開車行駛新北市九份山區，失控衝出車道後，輾平路旁平地雜草再墜谷，所幸被坡面的樹木攔下。警方到場處理，發現宋男多語、眼神呆滯，實施唾液快篩，顯示中樞神經抑制劑苯二氮平類陽性反應，依涉嫌公共危險罪帶回調查。

新北市警方今天上午6時34分接獲報案，在九份通往水湳洞的山尖路187號附近，有轎車墜落山谷。瑞芳警分局金瓜石所警員前往處理，初步了解是22歲宋男開車衝出路面，駛入邊坡樹林，並未與其他車輛碰撞。

警員發現宋男精神恍惚、動作遲緩、多語、呆滯，徵得宋男同意並簽立唾液快篩採驗同意書後，實施唾液快篩採驗，呈現二氮平類陽性反應，依涉嫌公共危險罪，將宋男帶回製作筆錄。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

宋男今天開車在九份通往水湳洞的山尖路，失控衝出車道後，輾過草地墜落邊坡，幸被樹木攔下。警方實施唾液快篩顯示苯二氮平類陽性反應，依涉嫌公共危險罪將他帶回調查。記者邱瑞杰／翻攝
宋男今天開車在九份通往水湳洞的山尖路，失控衝出車道後，輾過草地墜落邊坡，幸被樹木攔下。警方實施唾液快篩顯示苯二氮平類陽性反應，依涉嫌公共危險罪將他帶回調查。記者邱瑞杰／翻攝

宋男今天開車在九份通往水湳洞的山尖路，失控衝出車道後，輾過草地墜落邊坡，幸被樹木攔下。警方實施唾液快篩顯示苯二氮平類陽性反應，依涉嫌公共危險罪將他帶回調查。記者邱瑞杰／翻攝
宋男今天開車在九份通往水湳洞的山尖路，失控衝出車道後，輾過草地墜落邊坡，幸被樹木攔下。警方實施唾液快篩顯示苯二氮平類陽性反應，依涉嫌公共危險罪將他帶回調查。記者邱瑞杰／翻攝

宋男今天開車在九份通往水湳洞的山尖路，失控衝出車道後，輾過草地墜落邊坡，幸被樹木攔下。警方實施唾液快篩顯示苯二氮平類陽性反應，依涉嫌公共危險罪將他帶回調查。記者邱瑞杰／翻攝
宋男今天開車在九份通往水湳洞的山尖路，失控衝出車道後，輾過草地墜落邊坡，幸被樹木攔下。警方實施唾液快篩顯示苯二氮平類陽性反應，依涉嫌公共危險罪將他帶回調查。記者邱瑞杰／翻攝

快篩陽性 毒駕 九份

延伸閱讀

高雄「喪屍」毒駕奪人性命！ 闖紅燈撞飛騎士還推撞機車致噴火

南加華男遭槍擊塞後車廂綁架 嫌犯警方面前「行刑式」滅口

影／車禍驚悚畫面曝光 苗栗77歲老婦插花課程結束返家途中疑自撞身亡

高雄男涉毒駕撞死騎士肇逃 駕駛聲押車主10萬交保

相關新聞

高雄婦人把賓士當成碰碰車 9分鐘連撞3次警方一查她「無照還酒駕」

高雄45歲陳姓女子酒後無照駕駛轎車上路，行經鼓山區明誠三路時，一路自撞花盆及路旁機車，陳女肇事後不僅未下車處理，反而駕車逃逸，將馬路當成「碰碰車」賽場。警方獲報後將她攔下，呼氣酒測值達每公升1.19毫克，依公共危險罪嫌移送高雄地檢署。

屏檢偵訊後突失控 42歲男砸毀地檢署大門玻璃 遭警制伏強制就醫

屏東縣42歲黃姓男子1日因涉及案件遭屏東警分局移送屏東地檢署偵辦，檢方下午開完偵查庭後，未料黃男竟突然失控，砸毀屏東地檢署入口的大門玻璃，還逃跑，最後警方到場將黃男制伏，請示檢方送往醫院強制就醫。

九份山區道路墜谷 邊坡樹木擋車保命 警方快篩陽性 原來涉毒駕釀禍

宋姓男子今天開車行駛新北市九份山區，失控衝出車道後，輾平路旁平地雜草再墜谷，所幸被坡面的樹木攔下。警方到場處理，發現宋男多語、眼神呆滯，實施唾液快篩，顯示中樞神經抑制劑苯二氮平類陽性反應，依涉嫌公共危險罪帶回調查。

不能說的秘密？ 苗栗縣公家無人機出勤率零基層曝兩原因

苗栗縣政府消防局2024年補助4架高階無人機，遭苗栗縣審計室點名2024年、2025年出勤零次，基層曝原因主要是使用中國大陸製造「紅牌」無人機，加上沒有強制登記，以致有落差，今年起依中央要求辦理，統計非紅牌無人機出勤7次，訓練76次。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。