九份山區道路墜谷 邊坡樹木擋車保命 警方快篩陽性 原來涉毒駕釀禍

宋姓男子今天開車行駛新北市九份山區，失控衝出車道後，輾平路旁平地雜草再墜谷，所幸被坡面的樹木攔下。警方到場處理，發現宋男多語、眼神呆滯，實施唾液快篩，顯示中樞神經抑制劑苯二氮平類陽性反應，依涉嫌公共危險罪帶回調查。

新北市警方今天上午6時34分接獲報案，在九份通往水湳洞的山尖路187號附近，有轎車墜落山谷。瑞芳警分局金瓜石所警員前往處理，初步了解是22歲宋男開車衝出路面，駛入邊坡樹林，並未與其他車輛碰撞。

警員發現宋男精神恍惚、動作遲緩、多語、呆滯，徵得宋男同意並簽立唾液快篩採驗同意書後，實施唾液快篩採驗，呈現二氮平類陽性反應，依涉嫌公共危險罪，將宋男帶回製作筆錄。

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宋男今天開車在九份通往水湳洞的山尖路，失控衝出車道後，輾過草地墜落邊坡，幸被樹木攔下。警方實施唾液快篩顯示苯二氮平類陽性反應，依涉嫌公共危險罪將他帶回調查。記者邱瑞杰／翻攝

宋男今天開車在九份通往水湳洞的山尖路，失控衝出車道後，輾過草地墜落邊坡，幸被樹木攔下。警方實施唾液快篩顯示苯二氮平類陽性反應，依涉嫌公共危險罪將他帶回調查。記者邱瑞杰／翻攝