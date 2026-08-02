高雄18歲騎士占右轉車道撞直行女騎士 摔車狂罵三字經網一面倒挺她

蕭姓男子上月27日晚間10時許騎機車行經高市高楠公路，沿右轉車道直行過八德路口時，撞上直行的莊姓女騎士，蕭男摔車後破口大罵三字經，過程被他車騎士PO網，網友一面倒挺莊女，指蕭「占用右轉專用道」，警方也認為蕭違規，開出可處最高1800元罰單。

YouTube頻道「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」貼出一則車禍影片，指「違規仔總是叫的特別大聲」，事故發生在27日晚間，地點位於高雄高楠公路與八德二路口。

影片中只見一群機車騎士騎在高楠公路上，其中一名女騎士過八德二路口後，似乎欲前往右前方的加油站加油，沒料，被後方其右轉專用車道直行的男騎士撞上，男騎士摔倒在地，女騎士機車斜躺，所幸及時拉回未摔倒。

男騎士摔車後，起身對女騎士破口大罵三字經，怪女騎士「怎麼騎車的？」事故被他車行車記錄器錄下PO網。

網友一面倒力挺女騎士，酸男騎士「右轉專用道直行哀哀叫」、「右轉專用道騎直行，三字經護自身」、「右轉道直行＋單手騎車＋後視鏡拔掉」、「右轉道直行有什麼好叫的」。

轄區仁武警分局表示，該起車禍事故發生在上月27日晚間10時許，當時蕭姓男子（18歲）沿高楠公路慢車道外側右彎車道南向北直行，與沿高楠公路慢車道內側直行車道南向北行駛的騎士莊姓女子（23歲）於進入路口內發生擦撞。

警方事後對雙方實施酒測，均無酒駕行為，雙方受有擦挫傷無大礙。初步研判蕭男不依標線指示行駛導致肇事，已依違反道路交通管理處罰條例第60條2項3款規定掣單舉發，可處900元以上1800元以下罰鍰，詳細肇責待交通大隊釐清判定。

蕭姓男子上月27日晚間騎機車行經高市高楠公路，沿右轉車道直行過八德路口時，撞上直行的莊姓女騎士。記者石秀華／翻攝

蕭姓男子上月27日晚間騎機車行經高市高楠公路，沿右轉車道直行過八德路口時，撞上直行的莊姓女騎士。記者石秀華／翻攝

蕭姓男子上月27日晚間騎機車行經高市高楠公路，沿右轉車道直行過八德路口時，撞上直行的莊姓女騎士。圖／截自Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台

蕭姓男子上月27日晚間騎機車行經高市高楠公路，沿右轉車道直行過八德路口時，撞上直行的莊姓女騎士。圖／截自Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台