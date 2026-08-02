快訊

哲哲買0050兩天大賺千萬！看似神話背後真相：1億元的1％就有100萬了

單腳站10秒做得到嗎？專家：做不到跌倒風險恐大增，50歲後就該開始練

蔡壁如7天出家掀議 還俗宣布：更有智慧、更有力量掌握未來

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄18歲騎士占右轉車道撞直行女騎士 摔車狂罵三字經網一面倒挺她

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

蕭姓男子上月27日晚間10時許騎機車行經高市高楠公路，沿右轉車道直行過八德路口時，撞上直行的莊姓女騎士，蕭男摔車後破口大罵三字經，過程被他車騎士PO網，網友一面倒挺莊女，指蕭「占用右轉專用道」，警方也認為蕭違規，開出可處最高1800元罰單。

YouTube頻道「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」貼出一則車禍影片，指「違規仔總是叫的特別大聲」，事故發生在27日晚間，地點位於高雄高楠公路與八德二路口。

影片中只見一群機車騎士騎在高楠公路上，其中一名女騎士過八德二路口後，似乎欲前往右前方的加油站加油，沒料，被後方其右轉專用車道直行的男騎士撞上，男騎士摔倒在地，女騎士機車斜躺，所幸及時拉回未摔倒。

男騎士摔車後，起身對女騎士破口大罵三字經，怪女騎士「怎麼騎車的？」事故被他車行車記錄器錄下PO網。

網友一面倒力挺女騎士，酸男騎士「右轉專用道直行哀哀叫」、「右轉專用道騎直行，三字經護自身」、「右轉道直行＋單手騎車＋後視鏡拔掉」、「右轉道直行有什麼好叫的」。

轄區仁武警分局表示，該起車禍事故發生在上月27日晚間10時許，當時蕭姓男子（18歲）沿高楠公路慢車道外側右彎車道南向北直行，與沿高楠公路慢車道內側直行車道南向北行駛的騎士莊姓女子（23歲）於進入路口內發生擦撞。

警方事後對雙方實施酒測，均無酒駕行為，雙方受有擦挫傷無大礙。初步研判蕭男不依標線指示行駛導致肇事，已依違反道路交通管理處罰條例第60條2項3款規定掣單舉發，可處900元以上1800元以下罰鍰，詳細肇責待交通大隊釐清判定。

蕭姓男子上月27日晚間騎機車行經高市高楠公路，沿右轉車道直行過八德路口時，撞上直行的莊姓女騎士。記者石秀華／翻攝
蕭姓男子上月27日晚間騎機車行經高市高楠公路，沿右轉車道直行過八德路口時，撞上直行的莊姓女騎士。記者石秀華／翻攝

蕭姓男子上月27日晚間騎機車行經高市高楠公路，沿右轉車道直行過八德路口時，撞上直行的莊姓女騎士。記者石秀華／翻攝
蕭姓男子上月27日晚間騎機車行經高市高楠公路，沿右轉車道直行過八德路口時，撞上直行的莊姓女騎士。記者石秀華／翻攝

蕭姓男子上月27日晚間騎機車行經高市高楠公路，沿右轉車道直行過八德路口時，撞上直行的莊姓女騎士。圖／截自Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台
蕭姓男子上月27日晚間騎機車行經高市高楠公路，沿右轉車道直行過八德路口時，撞上直行的莊姓女騎士。圖／截自Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台

蕭姓男子上月27日晚間騎機車行經高市高楠公路，沿右轉車道直行過八德路口時，撞上直行的莊姓女騎士。圖／截自Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台
蕭姓男子上月27日晚間騎機車行經高市高楠公路，沿右轉車道直行過八德路口時，撞上直行的莊姓女騎士。圖／截自Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台

蕭姓男子上月27日晚間騎機車行經高市高楠公路，沿右轉車道直行過八德路口時，撞上直行的莊姓女騎士。記者石秀華／翻攝
蕭姓男子上月27日晚間騎機車行經高市高楠公路，沿右轉車道直行過八德路口時，撞上直行的莊姓女騎士。記者石秀華／翻攝

騎士 車道 高雄

延伸閱讀

高雄「喪屍」毒駕奪人性命！ 闖紅燈撞飛騎士還推撞機車致噴火

高雄男涉毒駕撞死騎士肇逃 駕駛聲押車主10萬交保

大車前方像隱形！司機駕駛座實拍「致命死角」：人就在車頭卻看不到

影／車禍驚悚畫面曝光 苗栗77歲老婦插花課程結束返家途中疑自撞身亡

相關新聞

高雄婦人把賓士當成碰碰車 9分鐘連撞3次警方一查她「無照還酒駕」

高雄45歲陳姓女子酒後無照駕駛轎車上路，行經鼓山區明誠三路時，一路自撞花盆及路旁機車，陳女肇事後不僅未下車處理，反而駕車逃逸，將馬路當成「碰碰車」賽場。警方獲報後將她攔下，呼氣酒測值達每公升1.19毫克，依公共危險罪嫌移送高雄地檢署。

不能說的秘密？ 苗栗縣公家無人機出勤率零基層曝兩原因

苗栗縣政府消防局2024年補助4架高階無人機，遭苗栗縣審計室點名2024年、2025年出勤零次，基層曝原因主要是使用中國大陸製造「紅牌」無人機，加上沒有強制登記，以致有落差，今年起依中央要求辦理，統計非紅牌無人機出勤7次，訓練76次。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。