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桃園珍珠海岸國際音樂節10多萬人潮 警方助走失女童找家人

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導

桃園珍珠海岸國際音樂節昨晚至今日連兩天在竹圍漁港登場，吸引大量人潮。大園警分局警員李美雯、馬奕安、陳欣妤執勤時發現3歲女童獨自徘徊，疑似與家人走散，考量現場人潮多，於是先帶女童回機動派出所。員警隨後前往大會服務台準備廣播協尋，發現已有家長請工作人員幫忙找孩子，確認身分後，順利協助女童與家人團聚。 

警方表示，今年「聲音上岸，世界連線」主題，及三大舞台、多項活動吸引大批人潮，警方除了疏導交通，也設置機動派出所，讓民眾放心及安全欣賞音樂。

現場也安排小小警察體驗，讓小朋友騎乘小警車，寓教於樂學習正確用路觀念；另外，海巡署也安排警犬隊巡邏，警犬與大小朋友熱情互動，藉由輕鬆活潑的氛圍傳遞交通安全及犯罪預防觀念。 

警方提醒，活動期間竹圍漁港周邊停車空間有限，建議多加利用機場捷運、公車及免費接駁車前往會場。

警方幫女童找到家人。記者鄭國樑／翻攝
警方幫女童找到家人。記者鄭國樑／翻攝

小警車很受大小朋友喜愛。記者鄭國樑／翻攝
小警車很受大小朋友喜愛。記者鄭國樑／翻攝

海巡署警犬隊很吸睛。記者鄭國樑／翻攝
海巡署警犬隊很吸睛。記者鄭國樑／翻攝

女童 珍珠 音樂

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