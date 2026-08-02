不能說的秘密？ 苗栗縣公家無人機出勤率零基層曝兩原因

苗栗縣政府消防局2024年補助4架高階無人機，遭苗栗縣審計室點名2024年、2025年出勤零次，基層曝原因主要是使用中國大陸製造「紅牌」無人機，加上沒有強制登記，以致有落差，今年起依中央要求辦理，統計非紅牌無人機出勤7次，訓練76次。

審計室審核苗栗縣去年總決算報告，指出消防局具紅外線熱像儀功能高階無人機4架，2024年、2025年均無出勤天數，又去年底無人機30架，2024年、2025年僅出勤3架，其餘27架或因操作人力不足，或為大陸製造等情未出勤使用，未配置無人機，應通盤檢討人機配置與出勤，提升使用率。

消防局今年起依中央要求，盤點2024年消防署補助4架高階紅外線無人機，去年配發2架，2024年、2025年採購或捐贈一般可見光無人機16架，全部都是台灣或美國製造，今年依中央要求，出勤登記無人機廠牌、地點及時間等資料，用在山域、水域搜救、工廠火災勘察等，已出勤4次，另有訓練76次。

許多基層消防人員都清楚，時代進步運用科技，無人機早就在各種現場廣泛運用，出勤率不可能僅是審計室審核簿冊上的數字，但因2024年、2025年出勤沒有強制登記，以致統計數字與實況有落差。

他們說，統計出勤率低落最主要原因是大多數是使用紅牌無人機，開發時間久，系統比較穩定，操作介面方便，容易上手且價格相對便宜，舉例東北風季節風勢強烈，紅牌抗風性表現相對比較強，因此包括2024年成立義消無人機隊28人，幾乎都是使用紅牌，也無從登記出勤。

他們認為無人機的任務通常單一獨立，沒有經常性，單純不具有敏感性，且採離線作業，任務期間不需透過網路，飛手操作的螢幕同步監看，不致因為是紅牌，而有敏感資安外洩的風險，但中央有規定只能照辦，義消無人機隊協助出勤，也會比照要求使用公發台灣或美國無人機。

無人機廣泛運用在各種救災現場，苗栗縣審計室審核檢討縣府消防局提高出勤率。圖／苗栗縣政府消防局提供

無人機廣泛運用在各種救災現場，苗栗縣審計室審核檢討縣府消防局提高出勤率。圖／苗栗縣政府消防局提供