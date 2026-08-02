高雄婦人把賓士當成碰碰車 9分鐘連撞3次警方一查她「無照還酒駕」

高雄45歲陳姓女子酒後無照駕駛轎車上路，行經鼓山區明誠三路時，一路自撞花盆及路旁機車，陳女肇事後不僅未下車處理，反而駕車逃逸，將馬路當成「碰碰車」賽場。警方獲報後將她攔下，呼氣酒測值達每公升1.19毫克，依公共危險罪嫌移送高雄地檢署。

警方調查，昨日下午3時53分許，陳許開車行經鼓山區明誠三路（東向西方向）時，先是擦撞同向由韓姓男騎士，但陳女肇事後未停車，反而踩油門離開現場。

陳女逃逸僅8分鐘後，又行經美術東四路與美明路口，失控自撞路邊大樓的花盆；隨後她竟強行倒車或迴轉，於1分鐘後又在美術東四路北向南方向，再度撞擊停放於路旁的重型機車後，車輛才終於癱瘓停下。

鼓山分局龍華派出所獲報後派員火速趕抵現場，見陳女渾身酒氣，立即對其實施酒精濃度檢測，呼氣酒測值達每公升1.19毫克，所幸連環撞擊並未造成任何人員傷亡。

警方發現，陳女不僅酒駕，她僅領有機車駕照卻開車上路，除觸法外，一口氣還違反多項交通違規，酒駕部分製作筆錄後今移送高雄地檢署偵辦，違規部分則依法開單舉發，合計最高可處18萬6600元罰鍰。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高雄45歲陳姓女子無照酒駕開車，一路連撞三次，所幸無人傷亡。讀者提供