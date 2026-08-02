超商驚見「包裹山」！台中婦誤信「報體重退費」狂購 險失金45萬元

台中一名婦人誤信網路「按時回報體重成效可全額退費」的減重廣告，一口氣訂購高達45萬元的減肥食品，還好超商店員機警，察覺該名婦人要領取堆放在櫃檯的23個包裹堆成山太過詭異，透過「QR Code快速報案」報警攔阻，成功保住婦人積蓄。

台中市警局烏日分局烏日派出所前天接獲超商通報，一名婦人要領取總金額高達45萬元的23個包裹，由於金額異常龐大，主動關懷並檢視其手機對話後發現疑點，立即掃描「QR Code快速報案」報警處理。

「這堆全是我的包裹！」前天上午，台中市烏日區一家超商櫃檯，出現了令人震撼的一幕，婦人滿懷期待地前來取貨，眼前竟堆疊了整整23份包裹，宛如一座小型「紙箱長城」，總金額更高達45萬元，店員在掃描取件時發現金額異常龐大，擔心婦人遭到詐騙，立刻主動上前關懷問暖，並請婦人出示手機對話紀錄。

​警方趕赴現場時，婦人剛開始堅持為正常團購，並當場撥打電話向「指導老師」求證。不料對方一聽到員警在場隨即掛斷電話，隨後直接封鎖消失，婦人才驚覺受騙。

據了解，這名婦人是聽信「按時回報體重成效可全額退費」為話術誘騙購買高價食品，經員警苦口婆心勸導，婦人最終同意辦理退回所有包裹，並感謝員警及店員積極幫她保住積蓄。

烏日分局提醒，民眾切勿輕信來源不明的網路廣告或陌生話術，也不要購買來路不明的藥物，如接獲可疑訊息，務必提高警覺，可隨時撥打110向警方報案或撥打「165反詐騙專線」查證。警方也將持續推動超商與金融機構「QR Code快速報案」機制，強化第一線即時通報防護網。

超商櫃檯堆放23個包裹都是同一名婦人網購的。圖／讀者提供