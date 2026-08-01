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3外籍男女金山戲水遭浪帶至外海平安獲救 未著救生衣將開罰
新北市今天下午間隔不到1小時接連發生兩起海域救援案件，下午3時45分，新北市消防局接獲報案，金山區有民眾疑遭大浪及離岸流帶往外海，消防人員立即出動救生艇，在燭台雙嶼海域成功救起2男1女共3名美國籍遊客，均意識清楚、無須送醫。經查，3人原於金山區獅頭山岬角附近戲水，當時未穿著救生衣，該處屬公告禁止戲水水域，後續將依發展觀光條例第60條第1項規定，裁處幣1萬元以上、5萬元以下罰鍰。
今天下午4時30分，新北市消防局再接獲通報，貢寮海域有3名民眾受困海上，因海象不佳無法返回岸邊，所幸皆穿著救生衣並暫時受困暗礁，消防人員隨即前往救援。
消防局提醒，近期沿海浪高、海流變化快速，離岸流風險增加，民眾從事戲水、浮潛、SUP或游泳等活動前，務必確認天候及海象，選擇合法且有安全管理措施的水域，全程穿著救生衣，切勿進入公告禁止戲水或設有警示標誌的危險海域，以免危及生命安全並觸法受罰。
若不慎遭離岸流帶離岸邊，切勿逆流游回岸上，應保持冷靜、漂浮節省體力，待離岸流減弱後，再平行海岸游離離岸流範圍，並立即揮手呼救，等待救援。新北市消防局呼籲，戲水安全沒有僥倖，遵守警示、做好風險評估並落實安全裝備，才能快樂出遊、平安返家。
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