桃園市議員黃瓊慧長期關注弱勢關懷與市政監督，持續為兒少保護、校園安全及弱勢家庭發聲。圖／ 截自黃瓊慧FB

桃園市議員黃瓊慧長期關注弱勢關懷與市政監督，持續為兒少保護、校園安全及弱勢家庭發聲，積極受理民眾陳情、揭露公共議題，也因此屢成網路攻擊目標，近期再因遭網友恐嚇引發社會關注。據悉，最近有網友在Threads揚言要找人「處理」她，黃瓊慧已向桃園警分局景福派出所報案。

有網友在Threads揚言要找人「處理」桃園市議員黃瓊慧，黃瓊慧已報警。圖／ 截自黃瓊慧Threads

該網友發文提到，「想找人處理黃瓊慧。」對此，黃瓊慧表示，這些言論讓她心生畏懼，對於涉及恐嚇及造謠的行為，她必須有所作為、以正視聽，目前已經報警處理。希望當事人明白亂講話恐嚇人要付出代價，一切交由司法機關調查。她也呼籲民眾在網路上對於各項議題的討論，能夠回歸客觀理性的態度、善意溝通，不要做出恐嚇或煽動的行為、激烈的表達訴求。

桃園分局則回應，接獲黃瓊慧報案後，已依法受理並展開調查，將傳喚相關人到案說明。對於涉及恐嚇、暴力威脅或危害公共安全的網路言論，警方將依法嚴辦。

本文章來自《桃園電子報》。原文：網友恐嚇找人「處理」她！黃瓊慧已報警 呼籲回歸客觀理性