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澎湖花嶼6旬婦頭部受傷 海巡緊急後送就醫

中央社／ 澎湖縣1日電

澎湖最偏遠離島望安鄉花嶼一名6旬婦人今天意外頭部受傷，澎湖海巡隊獲報趕赴救援，將她後送至馬公，再由救護車送往三軍總醫院澎湖分院治療。

海巡署金馬澎分署第十三巡防區今天近午時分，接獲望安花嶼衛生室通報，一名67歲王姓婦人因頭部外傷，急需後送馬公就醫，立即通報澎湖海巡隊，線上巡防艇馳往協助後送，同步通報金馬澎分署第七岸巡隊馬公安檢所及消防局協處。

海巡艇在中午12時22分抵達花嶼漁港後，協助花嶼衛生室人員將傷患接駁上艇，隨即航返馬公港，在下午1時38分抵達馬公港，交由澎湖縣消防局救護車送往三軍總醫院澎湖分院就醫。

海巡署金馬澎分署表示，離島地區醫療資源相對有限，為保障離島居民生命安全及就醫權益，海巡署始終秉持「時間即生命，速度即希望」的救援理念，積極協助緊急醫療後送任務。

澎湖 海巡 海巡署

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