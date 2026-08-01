澎湖花嶼6旬婦頭部受傷 海巡緊急後送就醫

新北市消防局今天下午3時45分獲報，有4人被大浪捲到金山外海，在海面漂浮，消防人員出動救生艇前往救援，在燭台雙嶼海域3名美國籍2男1女3人受困海上，已全部救上岸無需送醫。但到下午4點30分，貢寮海域又獲報有3人在海上漂，都有穿救生衣，都在暗礁上等待救援。

2026-08-01 16:53