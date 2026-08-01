北市府法律諮詢室律師遭潑紅茶 法務局譴責支持提告

台北市法務局表示，一民眾昨天在市府法律諮詢室拿紅茶潑灑提供服務的律師，嚴厲譴責此民眾且支持受害律師依法追究責任，警方依妨害名譽罪嫌，將人移送台北地檢偵辦。

台北市警察局信義分局今天發布新聞資料提到，社群媒體貼文指稱北市府法律諮詢室的律師遭人潑灑紅茶。

警方表示，民眾貼文稱昨天下午在台北市政府法律諮詢室目擊一起暴力事件；經查，在北市府市民服務中心發生民眾潑灑飲料事件，獲報後派員到場處理。

警方查出，37歲蘇姓女子當天至市民服務中心尋求法律諮詢時，疑因情緒不穩，持紅茶潑灑提供諮詢服務的42歲律師；員警到場後，律師提出妨害名譽告訴，警方依法把蘇女帶回作筆錄。

警詢後依妨害名譽罪嫌把蘇姓女子移送台北地檢署偵辦。警方呼籲，民眾遇糾紛，應保持理性、冷靜溝通，切勿因一時情緒失控有不法行為，以免觸法。

台北市法務局以文字訊息提到，北市府提供律師法律諮詢服務，主要是保障市民權益並促進爭議解決；民眾利用公共服務時，應遵守規範，共同維護安全、友善、專業的公共服務環境。

法務局表示，嚴厲譴責此民眾非理性舉動，不僅造成服務提供者不便及財物損失，更恐觸犯公然侮辱罪、毀損罪等；此案，警方已依法介入處理，涉案民眾也被移送檢方偵辦。

法務局指出，絕對支持受害律師依法追究責任，不容此類脫序行為，也呼籲民眾遇糾紛或情緒困擾時應保持理性，透過合法管道尋求解決，切勿因一時衝動觸犯法律，影響自身權益及他人安全。