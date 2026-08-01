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民團上凱道 訴求拒毒酒駕、爭取司法正義

中央社／ 台北1日電

中華人權協會、中華民國生命權平等協會等民間團體今天到凱達格蘭大道集會，訴求拒絕毒酒駕、爭取司法正義，改革警察權益與司法制度，期盼各界挺警察及聲援被害人家屬。

包括中國國民黨籍立法委員林沛祥等多名立委現身會場相挺，另根據新聞資料，民團希望政府全面落實推動「精進員警執勤安全方案」，以公費配發拋射式電擊器、高規格防彈衣等，也建議情境模擬訓練引入智慧延展實境警勤訓練與互動式情境模擬射擊靶場。

此外，民團建議全面建立「被害人訴訟參與制度」及國民法官法應擴大到各審級法院，淘汰脫離社會現實的判決，挽回司法公信力，要求政府還給人民安全生活與公平司法、尊重多數人民公民投票落實主權在民。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

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