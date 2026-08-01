北市聯醫護理師傳墜樓意外 和平院區：緊急救治

醫療現場近年護理人力不足受矚，台北市立聯合醫院和平院區昨日傳出一名男性護理師墜樓事件，院方獲報後緊急救治，也將給予家屬及相關同仁適切的關懷與支持。

據悉，該名護理師昨日正值上班期間，下午3時許不明原因從醫院4樓墜落至中華路正門口，剛好被路過騎士看到並通報醫院服務台。

和平院區副院長詹尚易今表示，有關院區發生墜樓意外事件，和平院區深感遺憾。目前傷患已由醫療團隊緊急救治，並持續提供必要的醫療照護；院方將給予家屬及相關同仁適切的關懷與支持。基於尊重傷患及家屬，相關細節不便對外說明。

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