吃饅頭不慎噎死 高雄70歲韓國籍老婦不幸喪命

高雄市岡山區一處弱勢民眾共同生活的善心園區今天上午早餐時段，一名韓國籍的70歲譚姓婦人前來用餐時，進食饅頭不慎噎到，現場工作人員發現後急忙施救並通報119，不過因缺氧時間過長，救護人員趕抵將其送醫搶救，可惜最終仍告不治。

岡山警方指出，今天上午7時40分許接獲報案，指稱園區內早餐店有民眾用餐噎到送醫，經了解該名韓國籍譚姓婦人當時正在早餐店享用饅頭，未料過程中不慎噎住卡塞氣管。

事發當下，現場工作人員察覺異狀，第一時間對譚婦實施急救並同步通報求助，隨後由 119 救護車緊急送往醫院搶救，無奈最終仍無法挽回生命。

據了解，該園區是岡山大莊路的一處愛心家園，由來自不同背景的弱勢家庭共同組成大家庭，一同生活、互相扶持。