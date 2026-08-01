快訊

0050大賺千萬！預計一路抱到六萬點 郭哲榮承諾：賺五千萬再捐救護車

林心如霍建華結婚10周年放閃！夕陽下剪影照洩老夫老妻心聲

旺季玩更貴！東京迪士尼10月門票最高近2500元 三麗鷗樂園也漲價

聽新聞
0:00 / 0:00

80萬借貸糾紛惹禍？二林男持刀傷前女友 搶手機阻報警遭送辦

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導

彰化縣二林鎮7月31日上午發生持刀傷人案，30歲洪姓男子與28歲陳姓女子發生衝突，洪男涉嫌持水果刀攻擊，造成陳女頸部擦傷、腹部及手臂挫傷。警方獲報後趕抵現場，將洪男逮捕，並協助陳女就醫驗傷，協助聲請緊急保護令。全案依殺人未遂、傷害及妨害自由等罪嫌移送彰化地檢署偵辦，彰化地院今裁定洪男2萬元交保。

芳苑分局指出，二林分駐所7月31日上午接獲報案，指二林鎮南安路發生持刀糾紛，警方到場時發現現場留有血跡，隨即控制洪男，並查扣涉案水果刀等證物，同時調閱周邊監視器畫面，釐清事發經過。

警方初步調查，洪男與陳女過去為男女朋友，分手後雙方另因約80萬元借貸問題發生爭議。案發當日上午，洪男疑因不滿雙方糾紛未解，前往陳女住處附近等候。

陳女外出時，洪男上前攔阻，雙方發生拉扯，洪男疑強行奪走陳女手機，阻止對方報警，隨後持水果刀攻擊，導致陳女受傷，過程中，陳女奮力將水果刀奪下，洪男也因拉扯不慎割傷手部。

警方到場後立即將雙方分開處理，並協助陳女驗傷；案件移送彰化地檢署後，檢方複訊並向法院聲請羈押。彰化地院審理後認為洪男尚無反覆犯罪之虞，無羈押必要，裁定2萬元交保候傳。

檢方另啟動防暴機制，避免洪男再度接觸或騷擾陳女；至於雙方債務糾紛及是否涉及其他不法情節，警方仍持續調查釐清。

彰化30歲洪姓男子與28歲陳姓女子發生衝突，洪男涉嫌持水果刀攻擊，造成陳女頸部擦傷、腹部及手臂挫傷，警檢偵辦後，彰化地院今裁定洪男2萬元交保。圖／警方提供
彰化30歲洪姓男子與28歲陳姓女子發生衝突，洪男涉嫌持水果刀攻擊，造成陳女頸部擦傷、腹部及手臂挫傷，警檢偵辦後，彰化地院今裁定洪男2萬元交保。圖／警方提供

前女友 債務

延伸閱讀

男疑金錢糾紛持刀傷前女友 彰化警逮人送辦

影／板橋高檔按摩館遭惡意潑漆 海山警跨海追至小琉球和南投共逮4嫌

亂丟垃圾遭檢舉 高雄男持刀恐嚇里長遭逮送辦

賓州37歲華裔媳 狂刺婆婆245刀奪命「幾乎肢解」

相關新聞

影／車禍驚悚畫面曝光 苗栗77歲老婦插花課程結束返家途中疑自撞身亡

77歲周姓婦人前天下午3點多駕駛休旅車行經台一線公路苗栗造橋南下路段， 車輛突然失控自撞路邊護欄，並撞毀路邊電線桿、電信桿及閃燈號誌桿，車體扭曲嚴重變形，老婦一度受困車內，傷勢嚴重，送醫急救後一度恢復呼吸心跳，但仍因傷勢過重不治。事故原因仍待警方進一步調查釐清。

吃饅頭不慎噎死 高雄70歲韓國籍老婦不幸喪命

高雄市岡山區一處弱勢民眾共同生活的善心園區今天上午早餐時段，一名韓國籍的70歲譚姓婦人前來用餐時，進食饅頭不慎噎到，現場工作人員發現後急忙施救並通報119，不過因缺氧時間過長，救護人員趕抵將其送醫搶救，可惜最終仍告不治。

北市聯醫護理師傳墜樓意外 和平院區：緊急救治

醫療現場近年護理人力不足受矚，台北市立聯合醫院和平院區昨日傳出一名男性護理師墜樓事件，院方獲報後緊急救治，也將給予家屬及相關同仁適切的關懷與支持。

80萬借貸糾紛惹禍？二林男持刀傷前女友 搶手機阻報警遭送辦

彰化縣二林鎮7月31日上午發生持刀傷人案，30歲洪姓男子與28歲陳姓女子發生衝突，洪男涉嫌持水果刀攻擊，造成陳女頸部擦傷、腹部及手臂挫傷。警方獲報後趕抵現場，將洪男逮捕，並協助陳女就醫驗傷，協助聲請緊急保護令。全案依殺人未遂、傷害及妨害自由等罪嫌移送彰化地檢署偵辦，彰化地院今裁定洪男2萬元交保。

法務部矯正署新店戒治所傳意外！管理員在宿舍內身亡 死因待查

法務部矯正署新店戒治所今天上午11時許傳出戒治所劉姓管理員在宿舍內被人發現已無生命跡象，警方獲報已封鎖現進行採證，死亡原因有待調查釐清。

影／新竹人快關窗！湖口化學工廠大火濃煙竄天 火舌猛竄消防急搶救

新竹縣湖口鄉光復北路互力精密化學今天上午發生工廠火警，消防局於上午11時21分接獲報案，現場工廠3樓竄出火舌及大量黑煙，立即派遣第一大隊、第三大隊及山崎、新工、湖口、新豐、竹北、高鐵等分隊，共計17車34名消防人員前往搶救。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。