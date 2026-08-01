80萬借貸糾紛惹禍？二林男持刀傷前女友 搶手機阻報警遭送辦

彰化縣二林鎮7月31日上午發生持刀傷人案，30歲洪姓男子與28歲陳姓女子發生衝突，洪男涉嫌持水果刀攻擊，造成陳女頸部擦傷、腹部及手臂挫傷。警方獲報後趕抵現場，將洪男逮捕，並協助陳女就醫驗傷，協助聲請緊急保護令。全案依殺人未遂、傷害及妨害自由等罪嫌移送彰化地檢署偵辦，彰化地院今裁定洪男2萬元交保。

芳苑分局指出，二林分駐所7月31日上午接獲報案，指二林鎮南安路發生持刀糾紛，警方到場時發現現場留有血跡，隨即控制洪男，並查扣涉案水果刀等證物，同時調閱周邊監視器畫面，釐清事發經過。

警方初步調查，洪男與陳女過去為男女朋友，分手後雙方另因約80萬元借貸問題發生爭議。案發當日上午，洪男疑因不滿雙方糾紛未解，前往陳女住處附近等候。

陳女外出時，洪男上前攔阻，雙方發生拉扯，洪男疑強行奪走陳女手機，阻止對方報警，隨後持水果刀攻擊，導致陳女受傷，過程中，陳女奮力將水果刀奪下，洪男也因拉扯不慎割傷手部。

警方到場後立即將雙方分開處理，並協助陳女驗傷；案件移送彰化地檢署後，檢方複訊並向法院聲請羈押。彰化地院審理後認為洪男尚無反覆犯罪之虞，無羈押必要，裁定2萬元交保候傳。

檢方另啟動防暴機制，避免洪男再度接觸或騷擾陳女；至於雙方債務糾紛及是否涉及其他不法情節，警方仍持續調查釐清。