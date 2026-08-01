快訊

高雄又傳毒駕害命！ 闖紅燈撞飛62歲騎士「拖行350公尺」機車都起火

半世紀首次空拍機出動！幫基隆地標22.5米高巨型觀音像「洗澎澎」

可能再增強！白海豚下周五抵達沖繩附近 是否轉彎關鍵是它

聽新聞
0:00 / 0:00

影／車禍驚悚畫面曝光 苗栗77歲老婦插花課程結束返家途中疑自撞身亡

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

77歲周姓婦人前天下午3點多駕駛休旅車行經台一線公路苗栗造橋南下路段， 車輛突然失控自撞路邊護欄，並撞毀路邊電線桿、電信桿及閃燈號誌桿，車體扭曲嚴重變形，老婦一度受困車內，傷勢嚴重，送醫急救後一度恢復呼吸心跳，但仍因傷勢過重不治。事故原因仍待警方進一步調查釐清。

苗栗縣竹南警分局造橋分駐所7月30日下午3點25分接獲報案指稱造橋鄉龍昇村4鄰的台一線公路發生自小客車自撞交通事故，警、消人員獲報後立即趕赴現場處理。

警方初步調查，38年次的周姓婦人當天下午結束插花課程後，駕車沿台1線南下路段返家，行經事故地點的彎道時，車輛突然失控，衝撞路旁護欄後車體翻滾並衝撞路旁電線桿1支、中華電信電線桿2支及閃燈號誌桿1座，車體嚴重毀損。

事故發生後，周姓老婦一度受困車內且失去呼吸心跳，消防人員到場後破壞車體將她救出緊急送醫，老婦右側腦出血、頸椎骨折，傷勢嚴重，醫院搶救後老婦一度恢復呼吸心跳，但因傷勢過重仍宣告不治。周姓老婦住家離事故地點不遠，平常身體還不錯，常獨自開車外出，不料當天返家途中發生不幸。

竹南警分局提醒，駕駛人行車前應確認自身身體狀況及精神是否良好，行駛途中應隨時注意車前狀況，保持安全車速，若感到身體不適或精神不濟，應立即將車輛停放至安全處所休息，避免發生交通事故，共同維護用路安全。

老婦駕駛休旅車行經台一線公路苗栗造橋南下路段， 車輛突然失控自撞路邊護欄，並撞毀路邊電線桿、電信桿及閃燈號誌桿，車體扭曲嚴重變形。圖／民眾提供
老婦駕駛休旅車行經台一線公路苗栗造橋南下路段， 車輛突然失控自撞路邊護欄，並撞毀路邊電線桿、電信桿及閃燈號誌桿，車體扭曲嚴重變形。圖／民眾提供

老婦駕駛休旅車行經台一線公路苗栗造橋南下路段， 車輛突然失控自撞路邊護欄，並撞毀路邊電線桿、電信桿及閃燈號誌桿，車體扭曲嚴重變形。圖／民眾提供
老婦駕駛休旅車行經台一線公路苗栗造橋南下路段， 車輛突然失控自撞路邊護欄，並撞毀路邊電線桿、電信桿及閃燈號誌桿，車體扭曲嚴重變形。圖／民眾提供

老婦駕駛休旅車行經台一線公路苗栗造橋南下路段， 車輛突然失控自撞路邊護欄，並撞毀路邊電線桿、電信桿及閃燈號誌桿，車體扭曲嚴重變形。圖／民眾提供
老婦駕駛休旅車行經台一線公路苗栗造橋南下路段， 車輛突然失控自撞路邊護欄，並撞毀路邊電線桿、電信桿及閃燈號誌桿，車體扭曲嚴重變形。圖／民眾提供

老婦駕駛休旅車行經台一線公路苗栗造橋南下路段， 車輛突然失控自撞路邊護欄，並撞毀路邊電線桿、電信桿及閃燈號誌桿，車體扭曲嚴重變形。圖／民眾提供
老婦駕駛休旅車行經台一線公路苗栗造橋南下路段， 車輛突然失控自撞路邊護欄，並撞毀路邊電線桿、電信桿及閃燈號誌桿，車體扭曲嚴重變形。圖／民眾提供

苗栗 車禍 自撞 老婦

延伸閱讀

國光客運桃機自撞車禍32傷 運安會：司機開車邊揮手講話、有6改善建議

中壢老婦趁女婿煮晚餐溜出門迷路 熱心警民助團圓

大車前方像隱形！司機駕駛座實拍「致命死角」：人就在車頭卻看不到

靠太近？蘆竹南竹路汽機車擦撞 騎士重心不穩慘摔

相關新聞

影／車禍驚悚畫面曝光 苗栗77歲老婦插花課程結束返家途中疑自撞身亡

77歲周姓婦人前天下午3點多駕駛休旅車行經台一線公路苗栗造橋南下路段， 車輛突然失控自撞路邊護欄，並撞毀路邊電線桿、電信桿及閃燈號誌桿，車體扭曲嚴重變形，老婦一度受困車內，傷勢嚴重，送醫急救後一度恢復呼吸心跳，但仍因傷勢過重不治。事故原因仍待警方進一步調查釐清。

新竹湖口互力精密化學驚傳起火 廠房竄火舌濃煙數公里外可見

新竹縣湖口鄉光復北路互力精密化學公司今天上午11時許驚傳爆炸起火，現場廠房竄出大量火舌及濃煙，遠在數公里外仍清晰可見。警消獲報後立即趕赴現場搶救，並封閉鄰近道路，詳細起火原因仍待釐清。

法務部矯正署新店戒治所傳意外！管理員在宿舍內身亡 死因待查

法務部矯正署新店戒治所今天上午11時許傳出戒治所劉姓管理員在宿舍內被人發現已無生命跡象，警方獲報已封鎖現進行採證，死亡原因有待調查釐清。

影／新竹人快關窗！湖口化學工廠大火濃煙竄天 火舌猛竄消防急搶救

新竹縣湖口鄉光復北路互力精密化學今天上午發生工廠火警，消防局於上午11時21分接獲報案，現場工廠3樓竄出火舌及大量黑煙，立即派遣第一大隊、第三大隊及山崎、新工、湖口、新豐、竹北、高鐵等分隊，共計17車34名消防人員前往搶救。

影／板橋高檔按摩館遭惡意潑漆 海山警跨海追至小琉球和南投共逮4嫌

新北市板橋區1間裝潢氣派的高檔養生按摩館疑股東股權爭議起糾紛，日前遭人惡意潑漆，海山警方循線持拘票跨海追至屏東縣小琉球逮4嫌到案，警詢後今依毀損及恐嚇取財罪嫌移送新北地檢署偵辦。

法律諮詢變「紅茶攻擊」 女潑律師滿身、北市府牆地也遭殃送辦

台北市政府市民服務中心昨天下午發生潑飲料事件，37歲蘇姓女子進行法律諮詢時，疑因情緒不穩，突然將紅茶潑向42歲黃姓律師，造成律師全身及現場牆面、地板沾滿飲料，警方獲報到場，將蘇女帶回派出所，警詢後依妨害名譽罪嫌送辦。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。