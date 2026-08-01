影／車禍驚悚畫面曝光 苗栗77歲老婦插花課程結束返家途中疑自撞身亡

77歲周姓婦人前天下午3點多駕駛休旅車行經台一線公路苗栗造橋南下路段， 車輛突然失控自撞路邊護欄，並撞毀路邊電線桿、電信桿及閃燈號誌桿，車體扭曲嚴重變形，老婦一度受困車內，傷勢嚴重，送醫急救後一度恢復呼吸心跳，但仍因傷勢過重不治。事故原因仍待警方進一步調查釐清。

苗栗縣竹南警分局造橋分駐所7月30日下午3點25分接獲報案指稱造橋鄉龍昇村4鄰的台一線公路發生自小客車自撞交通事故，警、消人員獲報後立即趕赴現場處理。

警方初步調查，38年次的周姓婦人當天下午結束插花課程後，駕車沿台1線南下路段返家，行經事故地點的彎道時，車輛突然失控，衝撞路旁護欄後車體翻滾並衝撞路旁電線桿1支、中華電信電線桿2支及閃燈號誌桿1座，車體嚴重毀損。

事故發生後，周姓老婦一度受困車內且失去呼吸心跳，消防人員到場後破壞車體將她救出緊急送醫，老婦右側腦出血、頸椎骨折，傷勢嚴重，醫院搶救後老婦一度恢復呼吸心跳，但因傷勢過重仍宣告不治。周姓老婦住家離事故地點不遠，平常身體還不錯，常獨自開車外出，不料當天返家途中發生不幸。

竹南警分局提醒，駕駛人行車前應確認自身身體狀況及精神是否良好，行駛途中應隨時注意車前狀況，保持安全車速，若感到身體不適或精神不濟，應立即將車輛停放至安全處所休息，避免發生交通事故，共同維護用路安全。

老婦駕駛休旅車行經台一線公路苗栗造橋南下路段， 車輛突然失控自撞路邊護欄，並撞毀路邊電線桿、電信桿及閃燈號誌桿，車體扭曲嚴重變形。圖／民眾提供

老婦駕駛休旅車行經台一線公路苗栗造橋南下路段， 車輛突然失控自撞路邊護欄，並撞毀路邊電線桿、電信桿及閃燈號誌桿，車體扭曲嚴重變形。圖／民眾提供

老婦駕駛休旅車行經台一線公路苗栗造橋南下路段， 車輛突然失控自撞路邊護欄，並撞毀路邊電線桿、電信桿及閃燈號誌桿，車體扭曲嚴重變形。圖／民眾提供