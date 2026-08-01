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影／新竹人快關窗！湖口化學工廠大火濃煙竄天 火舌猛竄消防急搶救

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

新竹縣湖口鄉光復北路互力精密化學今天上午發生工廠火警，消防局於上午11時21分接獲報案，現場工廠3樓竄出火舌及大量黑煙，立即派遣第一大隊、第三大隊及山崎、新工、湖口、新豐、竹北、高鐵等分隊，共計17車34名消防人員前往搶救。

消防人員抵達現場後，發現工廠3樓已有明顯火勢及濃煙，隨即布署水線展開滅火攻擊，同時於建築物周邊進行防護作業，防止火勢延燒至鄰近區域。目前現場搶救行動仍持續進行中。

消防局提醒，火警燃燒過程可能產生大量濃煙及異味，呼籲鄰近地區民眾緊閉門窗、減少外出，並關閉冷氣及空調設備，避免煙霧進入室內。如有呼吸不適情形，應儘速離開現場周邊區域並就醫檢查。

此外，請用路人避開火場周邊道路，配合警消現場交通管制措施，共同維護救災安全。

現場工廠3樓竄出火舌及大量黑煙。圖／新竹縣消防局提供
現場工廠3樓竄出火舌及大量黑煙。圖／新竹縣消防局提供

消防人員同時於建築物周邊進行防護作業，防止火勢延燒至鄰近區域。目前現場搶救行動仍持續進行中。圖／新竹縣消防局提供
消防人員同時於建築物周邊進行防護作業，防止火勢延燒至鄰近區域。目前現場搶救行動仍持續進行中。圖／新竹縣消防局提供

消防人員抵達現場後，隨即布署水線展開滅火攻擊。圖／新竹縣消防局提供
消防人員抵達現場後，隨即布署水線展開滅火攻擊。圖／新竹縣消防局提供

新竹縣湖口鄉光復北路互力精密化學今天上午發生工廠火警。圖／新竹縣消防局提供
新竹縣湖口鄉光復北路互力精密化學今天上午發生工廠火警。圖／新竹縣消防局提供

化學 新竹 高鐵 火災

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