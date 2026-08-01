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男疑金錢糾紛持刀傷前女友 彰化警逮人送辦

中央社／ 彰化縣1日電

洪姓男子疑不滿與陳姓女子分手，且雙方有金錢糾紛，洪姓男子昨天持刀到陳姓女子彰化二林鎮住處「堵人」攻擊，警方趕抵當場逮捕洪姓男子，依殺人未遂罪嫌等送辦，檢方聲押。

彰化縣警察局芳苑分局今天告訴媒體，二林分駐所昨天獲報，二林南安路有民眾持刀糾紛，現場有血跡，立即派警網趕到現場，當場依現行犯逮捕洪姓犯嫌，全案詢問後依涉犯中華民國刑法殺人未遂、傷害與妨害自由罪嫌移送台灣彰化地方檢察署偵辦。

警方初步調查，洪姓男子與陳姓女子曾為情侶，雙方有約新台幣80萬元借貸協調未果，洪姓男子到陳姓女子住處外守候，趁陳姓女子外出時攔阻，並強奪手機阻止求援、持水果刀攻擊，造成陳姓女子頸部擦傷、腹部及手臂挫傷，雙方拉扯時，陳姓女子奪下水果刀，洪姓男子也由於持刀，不慎割傷手部。

警方表示，除當場逮捕犯嫌，並立即封鎖現場採證、查扣犯案水果刀等相關證物與調閱周邊監視器釐清案情，後續協助被害人就醫驗傷，並由家庭暴力防治官到場協助聲請緊急保護令及持續落實被害人安全維護；另涉賭博等相關情節將持續依法深入偵辦。

彰化 金錢 前女友

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