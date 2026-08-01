影／板橋高檔按摩館遭惡意潑漆 海山警跨海追至小琉球和南投共逮4嫌

新北市板橋區1間裝潢氣派的高檔養生按摩館疑股東股權爭議起糾紛，日前遭人惡意潑漆，海山警方循線持拘票跨海追至屏東縣小琉球逮4嫌到案，警詢後今依毀損及恐嚇取財罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市板橋區1間高檔按摩館上月20日深夜報案，館方表示，當天深夜有2名男子入內佯裝顧客等候，趁著店員不備，突然朝櫃台與大廳等處潑灑不明紅色液體，隨即快步逃逸。轄區海山警方獲報立即成立專案小組展開全面追查，迅速鎖定涉案對象並持拘票跨海前往屏東縣小琉球查緝，順利將主嫌等4人查緝到案。

海山警分局表示，案發後立即由偵查隊及江翠所派員到場採證，擴大調閱監視器影像，立即掌握涉案的2名男子及逃逸用車輛。經深入追查發現，該按摩館疑因其中1名股東在外積欠6000萬元債務，將手中股權轉換現金，債主誤以為欠債人仍是股東，才引發後續找人上門潑漆追討糾紛。

據了解，該按摩館為旗艦店，總店在北市士林區，案發當天總館與板橋旗艦店都遭殃，雖事發前早已將該股東退股，但遭人針對持續糾眾上門滋事，影響店家正常營業。

為遏止不法分子，展現警方打擊暴力犯罪，維護地方治安決心，分局立即與新北市刑大、少年警察隊等組成專案小組，積極蒐證並報請新北地檢署檢察官指揮偵辦，全面清查涉案對象下落

海山警方向新北地院聲請拘票及搜索票獲准，上月26日執行查緝專案，發現主嫌陳姓男子（20歲）犯案後與友人前往屏東縣小琉球遊玩；為免節外生枝，專案小組人員立即搭船趕赴小琉球，持拘票查緝陳嫌到案，並陸續另至南投等地將3名涉嫌動手少年查獲到案，陳男與同案共犯共4人經警詢後依毀損及恐嚇取財罪嫌移送檢方偵辦。檢方訊後，陳男以5萬元交保，其餘少均無保請回。

新北市板橋區1間裝潢氣派的高檔按摩館日前遭人惡意潑漆，海山警方循線跨海追至小琉球逮4嫌到案。記者王長鼎／翻攝

新北市板橋區1間裝潢氣派的高檔按摩館日前遭人惡意潑漆，海山警方循線跨海追至小琉球逮4嫌到案。記者王長鼎／翻攝