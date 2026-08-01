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法律諮詢變「紅茶攻擊」 女潑律師滿身、北市府牆地也遭殃送辦
台北市政府市民服務中心昨天下午發生潑飲料事件，37歲蘇姓女子進行法律諮詢時，疑因情緒不穩，突然將紅茶潑向42歲黃姓律師，造成律師全身及現場牆面、地板沾滿飲料，警方獲報到場，將蘇女帶回派出所，警詢後依妨害名譽罪嫌送辦。
現場有目擊者事後在社群平台發文曝光，目擊者下午到法律諮詢室時，看到黃姓律師全身都是紅茶，牆壁與地板也被潑濕，蘇女仍留在現場不願離開，工作人員只好先替律師拿出包包，再報警處理，後續預約諮詢的民眾也被改期。
信義警分局表示，三張犁派出所昨天下午3時28分接獲報案，台北市府市民服務中心有人潑灑飲料。員警趕抵後查明，蘇女前往市民服務中心尋求法律諮詢，過程中因情緒不穩，持紅茶潑向黃姓律師。
黃男當場表示要對蘇女提出妨害名譽告訴，警方隨即將蘇女帶返派出所製作筆錄，蘇女承認潑灑紅茶，但對動機交代不清，全案警詢後依妨害名譽罪嫌移送台北地檢署偵辦。
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