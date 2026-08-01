亂丟垃圾遭檢舉 高雄男持刀恐嚇里長遭逮送辦

高雄市鳳山區溫姓男子因亂丟垃圾遭檢舉，收到環保局罰單後，懷疑是里長檢舉他。昨晚他出門時巧遇里長，便上前質問里長，並從機車置物箱抽出短刀，涉嫌恐嚇里長，隨即被據報到場的員警逮捕，依恐嚇及殺人未遂罪嫌移送法辦。

警方調查，溫姓男子（50歲）7月8日騎機車行經鳳山區仁義街、華泰街口，任意棄置垃圾，遭檢舉後被高雄市環保局開罰，可罰1200元至6000元罰鍰，溫男見檢舉影像，懷疑當地里長檢舉。

昨天晚間8時30分許，溫男自仁義街住處大樓出門，巧遇里長去附近辦事情，他便上前質問里長「罰款要罰多少？」里長表示不知情，也不知道要罰多少錢。溫男愈說愈激動，竟從機車置物箱取出1把短刀揮舞，里長擔心自身安全，立即撥打110報案，溫男隨即將刀子再丟回機車置物箱。

鳳山警分局忠孝派出所員警在近3分鐘後趕到現場，查扣涉案短刀，並當場將溫男依現行犯逮捕帶回偵辦，警詢後，依涉嫌恐嚇及殺人未遂罪嫌，將他移送高雄地檢署偵辦。

鳳山警分局表示，對於任何持械恐嚇、危害他人生命安全的暴力行為絕不寬貸，警方將秉持「快速到場、依法究辦」原則，強力打擊暴力犯罪，也呼籲民眾遇有糾紛應循理性、合法管道解決，切勿以暴力方式處理，以免觸法。

警方在溫姓男子的機車置物箱查獲短刀。記者林保光／翻攝