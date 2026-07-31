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拒絕毒酒駕！民團8月1日上凱道抗議 北市警公布交管圖...80名警力維安
國內毒駕案頻傳，由多個民間團體組成的「維護人民安全與司法正義聯盟」，號召明天8月1日下午在總統府前凱達格蘭大道舉辦「拒絕毒酒駕、人民要安全、治安要警察、司法要正義」集會，北市警方今天公布交管圖，並將動員80名警力維安。
國民黨立院黨團也響應反毒駕集會，呼籲民眾8月1日上凱道，要求中央政府還給人民安全的生活、公平的司法，並落實公投訴求。據了解，這場大型集會由生命權平等協會、中華人權協會等民間團體共同發起，預計8月1日下午2時至5時在凱道登場。
警方目前預估人數不到1萬人，規模較上周六反毒遊行縮小，為維護活動現場秩序及周邊交通安全，市警中正一分局表示，8月1日12時起，針對凱達格蘭大道（中山南路至公園路）北側往西全線車道進行車輛通行管制，開放南側西往東方向行駛，以利主辦單位進場搭建舞台與硬體設備；預計活動晚間7時撤場結束後，才會全面恢復車輛通行。
警方指出，集會活動期間行經管制區域的公車路線，已協調台北市公共運輸處配合改道，警方呼籲，駕駛人行經管制路段周邊時務必提高警覺，隨時收聽警察廣播電臺掌握即時路況，提前改道行駛，並配合現場員警與義交的指揮疏導，以免車流延滯、耽誤行車時間。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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