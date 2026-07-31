中和公公殺媳案 新北社會局：去年4件家暴致死卻無事先通報紀錄

新北市中和區發生66歲張姓公公持刀殺害34歲媳婦事件，引發外界關注，命案發生後，張女友人陸續爆料張女在婆家遭受諸多不公平待遇。新北市議員江怡臻今關切此案事發前是否有任何家暴通報紀錄？ 社會局表示，未接獲相關通報或求助紀錄，但社工進入家庭了解，確實有家庭紛爭，經統計去年有4件家暴致死卻無通報紀錄。

江怡臻今天在議會質詢時表示，該案過去並無家暴或脆弱家庭通報紀錄，市府目前是否有回溯了解家庭情況。社會局長李美珍答詢，過往未接獲該案任何相關通報，經了解確實有一些家庭紛爭。

李美珍說，案發後警察局、社會局、衛生局等單位第一時間介入處理，按規定在1個月內召集各單位及專家學者，檢視該案的原因及解決方案。市府也與犯罪被害人保護協會共同協助其未成年子女的後續照護。

江怡臻表示，新北市目前已建置全齡高風險的家庭安全網，但若當事人未對外求助、無任何通報紀錄，就難以辨識，市府是否可透過加強宣導等方式，突破、發掘這些隱性家暴個案，也建議能結合區公所、戶政及法律諮詢等多元窗口，將安全網織得更密。

李美珍說，經統計去年（114年）有4件家暴致死案件是在案發前毫無通報紀錄，要避免漏接未通報個案，需要個人、家庭、社區跟政府共同努力。未來將持續透過教育訓練加強社區、民政、鄰里或通報團隊的第一線敏感度，並提供求助指導，目前針對中和個案，政府已介入家庭去了解孩子的照顧情形。

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