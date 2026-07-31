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中和公公殺媳案 新北社會局：去年4件家暴致死卻無事先通報紀錄

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導

新北市中和區發生66歲張姓公公持刀殺害34歲媳婦事件，引發外界關注，命案發生後，張女友人陸續爆料張女在婆家遭受諸多不公平待遇。新北市議員江怡臻今關切此案事發前是否有任何家暴通報紀錄？ 社會局表示，未接獲相關通報或求助紀錄，但社工進入家庭了解，確實有家庭紛爭，經統計去年有4件家暴致死卻無通報紀錄。

江怡臻今天在議會質詢時表示，該案過去並無家暴或脆弱家庭通報紀錄，市府目前是否有回溯了解家庭情況。社會局長李美珍答詢，過往未接獲該案任何相關通報，經了解確實有一些家庭紛爭。

李美珍說，案發後警察局、社會局、衛生局等單位第一時間介入處理，按規定在1個月內召集各單位及專家學者，檢視該案的原因及解決方案。市府也與犯罪被害人保護協會共同協助其未成年子女的後續照護。

江怡臻表示，新北市目前已建置全齡高風險的家庭安全網，但若當事人未對外求助、無任何通報紀錄，就難以辨識，市府是否可透過加強宣導等方式，突破、發掘這些隱性家暴個案，也建議能結合區公所、戶政及法律諮詢等多元窗口，將安全網織得更密。

李美珍說，經統計去年（114年）有4件家暴致死案件是在案發前毫無通報紀錄，要避免漏接未通報個案，需要個人、家庭、社區跟政府共同努力。未來將持續透過教育訓練加強社區、民政、鄰里或通報團隊的第一線敏感度，並提供求助指導，目前針對中和個案，政府已介入家庭去了解孩子的照顧情形。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

新北市議員江怡臻今關切中和公公殺媳案事發前是否有任何家暴通報紀錄? 社會局表示未接獲相關通報或求助紀錄。記者林媛玲／攝影
新北市議員江怡臻今關切中和公公殺媳案事發前是否有任何家暴通報紀錄? 社會局表示未接獲相關通報或求助紀錄。記者林媛玲／攝影

中和 社會局 家暴

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