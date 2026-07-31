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台11線都歷段固定測速8月1日啟用 速限50公里別超速

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

往返台東東海岸的用路人注意了。為降低交通事故、維護行車安全，台東縣警察局成功分局在成功鎮台11線123.75公里處（都歷段）設置固定式測速照相設備，將自8月1日起正式啟用執法，提醒駕駛人行經該路段務必遵守每小時50公里速限，以免違規受罰。

成功分局表示，該處固定式測速設備主要目的在提醒駕駛人遵守速限、降低車速及預防交通事故，並非以取締開罰為目的。依據歷年交通事故分析，超速行駛容易造成駕駛反應時間不足、煞車距離增加，一旦發生事故，也將提高傷亡風險，因此透過科技執法，希望改善駕駛行為，降低事故發生率，保障居民及往來遊客安全。

警方指出，暑假期間東海岸旅遊人潮增加，台11線車流量明顯提升，提醒駕駛人切勿因趕時間或貪圖一時方便超速行駛，除應依速限行駛外，也要保持安全車距，並注意道路標誌及周邊路況。

成功分局呼籲，警方將持續透過科技執法及交通安全宣導，建立用路人遵守交通規則觀念，共同營造安全、友善的道路環境，讓民眾平安出門、平安回家。

台東縣警察局成功分局於台11線成功鎮都歷段設置固定式測速照相設備，8月1日起正式啟用執法，提醒駕駛人遵守每小時50公里速限。圖／成功分局提供
台東縣警察局成功分局於台11線成功鎮都歷段設置固定式測速照相設備，8月1日起正式啟用執法，提醒駕駛人遵守每小時50公里速限。圖／成功分局提供

台東 科技執法 測速 速限

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