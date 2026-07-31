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偏鄉警力吃緊！芳苑分局8月起3派出所午夜無駐警 警力集中主力所

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導

彰化西南角偏鄉警力吃緊，芳苑分局因應轄區幅員遼闊、警力不足，自8月1日起推動「聯合服勤」制度，路上、永安及西港3派出所午夜至隔日上午8時，不再安排員警駐守值班台外，夜間勤務警力分別移往芳苑、二林及大城分駐所，民眾報案電話將自動轉接至主力派出所，由員警受理後派遣警力處置。

芳苑分局編制警力255人，但目前實際僅221人，短缺34人，缺額超過1成。其中，芳苑路上派出所、二林永安派出所及大城西港派出所均屬8人以下小所，過去即屬值宿所，沒有員警駐守警值班台，夜間巡邏也難落實。

員警指出，扣除輪休後，每日實際執勤人力不到半數，加上現行勤務制度調整，員警單次勤務時間10至12小時，夜間常僅剩1名員警及1名主管，巡邏與緊急應變能力受到限制。

芳苑分局表示，為改善偏鄉警力配置，歷經4個月規劃，透過內部座談，並赴雲林縣警察局西螺、台西分局及台中市警察局大甲分局觀摩，期間持續與地方民意代表、村長及地方意見領袖溝通，自8月1日起由大城、西港、竹塘、永安、路上及芳苑等6個分駐（派出）所實施「聯合服勤」。

不過，相關調整也引發地方對「深夜派出所是否有人」的疑慮。芳苑分局強調，聯合服勤並非裁撤派出所，而是整合有限警力，提高巡邏密度與快速應變能力，同時降低員警單獨執勤風險。

依新制度，路上、永安及西港派出所每天上午8時至午夜仍維持員警駐點服務，持續受理報案、諮詢及各項警政業務；午夜至翌日上午8時期間，報案電話將自動轉接至主力派出所，由值勤員警即時受理並調派巡邏警力。民眾若遇緊急狀況，仍可撥打110報案。

芳苑分局長黃一航表示，聯合服勤不是警力縮減，而是勤務效能調整，未來將持續檢視執行成效，在兼顧員警安全與正常勤休之餘，也推動偏遠村落監視器建置評估，盤點治安熱點及聯外重要路口，透過警力整合與科技防衛雙軌並進，提升偏鄉治安維護能力。

彰化芳苑分局因應轄區幅員遼闊、警力不足，自8月1日起推動「聯合服勤」制度，路上、永安及西港3派出所午夜至隔日上午8時，不再安排員警駐守值班台外，員警集中到主力所。圖／芳苑分局提供
彰化芳苑分局因應轄區幅員遼闊、警力不足，自8月1日起推動「聯合服勤」制度，路上、永安及西港3派出所午夜至隔日上午8時，不再安排員警駐守值班台外，員警集中到主力所。圖／芳苑分局提供

彰化芳苑推動「聯合服勤」制度，為改善偏鄉警力配置，歷經4個月規劃，掛縣市觀摩，也與地方民意代表、村長及地方意見領袖溝通。圖／芳苑分局提供
彰化芳苑推動「聯合服勤」制度，為改善偏鄉警力配置，歷經4個月規劃，掛縣市觀摩，也與地方民意代表、村長及地方意見領袖溝通。圖／芳苑分局提供

芳苑 偏鄉 彰化

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