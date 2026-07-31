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湖口鄉住宅火警3人一度受困 消防員救援全數脫困送醫

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

新竹縣湖口鄉明德街附近今日中午發生住宅火警，新竹縣政府消防局於中午12時33分接獲民眾報案，指稱現場住宅有濃煙竄出，有3人受困屋內，搜救人員先後於二樓、四樓救出受困民眾，3人意識均清楚。

消防局表示，消防局立即派遣第三大隊、山崎、新工及湖口車組，共計11輛消防車、29名消防人員趕赴現場搶救，並同步通知相關單位到場協助，發現建築物外觀未見明顯火勢及大量濃煙，惟因報案指稱疑有民眾受困，立即破門入內展開人命搜索。搜救人員先於二樓救出2名受困民眾，持續向上搜索後，再於四樓救出1名民眾，3人均順利脫困，並由消防救護人員完成現場評估後，預防性送往醫院檢查，3人意識均清楚、生命徵象穩定。

消防局指出，消防人員迅速部署水線展開搶救，火勢於下午1時2分撲滅，經確認受困民眾及所有消防人員均已安全撤離。後續持續進行排煙作業，並針對燃燒位置及火災原因展開調查。經初步調查，現場為四層半住宅建築，火勢造成四樓部分區域及雜物燃燒，燃燒面積約15平方公尺；另查該住宅未設置住宅用火災警報器。

新竹縣政府消防局提醒，住宅用火災警報器可於火災初期及早偵測煙霧並發出警報，有助住戶及時發現火警、迅速避難，爭取寶貴的逃生與救援時間。呼籲民眾依規定裝設住宅用火災警報器，並定期檢查及維護設備功能，共同提升居家消防安全。

經初步調查，現場為四層半住宅建築，火勢造成四樓部分區域及雜物燃燒，燃燒面積約15平方公尺；另查該住宅未設置住宅用火災警報器。圖／新竹縣消防局提供
經初步調查，現場為四層半住宅建築，火勢造成四樓部分區域及雜物燃燒，燃燒面積約15平方公尺；另查該住宅未設置住宅用火災警報器。圖／新竹縣消防局提供

湖口鄉住宅火警3人一度受困，搜救人員先後於二樓、四樓救出受困民眾，3人意識均清楚。圖／新竹縣消防局提供
湖口鄉住宅火警3人一度受困，搜救人員先後於二樓、四樓救出受困民眾，3人意識均清楚。圖／新竹縣消防局提供

消防局立即派遣第三大隊、山崎、新工及湖口車組，共計11輛消防車、29名消防人員趕赴現場搶救。圖／新竹縣消防局提供
消防局立即派遣第三大隊、山崎、新工及湖口車組，共計11輛消防車、29名消防人員趕赴現場搶救。圖／新竹縣消防局提供

消防員 火災 新竹

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