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影／北市男開瑪莎超誇張逆向右轉撞車 自認理虧當場和解
台北市中正區日前發生超誇張違規事故，38歲周姓男子開瑪莎拉蒂行經南海路與三元路口，不只逆向，還從逆向車道跨越兩線車道直接超大弧度「大外割」右轉，在路口應聲撞上直行穿越的腳踏車，柯姓單車騎士被撞倒地，所幸僅擦挫傷無大礙。警方獲報趕抵，周男自認肇責較大，當場表示願意賠償，雙方達成和解。
有網友在YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」發文，標題稱「家裡鼠人都不敢這樣開」，畫面可見一輛黑色車輛不只在逆向行駛車道還加速，接著在路口突然打右轉燈違規右轉，接著就發生事故，可見駕駛習慣十分差勁。
北市警中正二分局交通分隊7月28日0時許獲報，周男開車沿南海路由東往西方向行駛，準備變換至第一車道右轉，不料在行經路口右轉時，右側車身與同方向第二車道、35歲柯女所騎乘的腳踏車發生碰撞。
儘管柯女被擦撞倒地，但幸運的僅皮肉傷無大礙，周男的瑪莎拉蒂愛車雖然右側車身有被刮傷，但自認應負較大責任，主動表達願意賠償；由於雙方達成和解，警方確認周男沒有酒駕、毒駕，駕照也正常，以息事案件處理。
不過違規事實明確，警方也指出，若接獲民眾檢舉，將依規定對違規行為包括逆向、右轉彎未先駛入外側車道製單舉發。
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