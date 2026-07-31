行駛中司機突昏厥 高雄貨車驚險撞5機車未釀傷亡
高雄市小港區今天1輛貨車在行駛中，車上司機蔡姓男子突然昏厥，貨車失控撞向路旁，撞倒5輛機車，幸未造成路人傷亡。警、消據報到場，發現蔡男失去意識，將他送醫急救，挽回一命。
小港警分局表示，今天中午12時51分接獲110報案，指小港區崇文路發生車禍，員警趕抵現場，發現54歲蔡姓司機在車內昏迷，立即請救護車將蔡男送往小港醫院急救。蔡男身上無明顯外傷，送醫後已經甦醒。
警方調查，蔡男駕駛小貨車，車上並載1名同事，同事未受傷；據蔡男的同事表示，蔡男開車途中突然向後仰躺昏倒，導致小貨車失控衝撞路旁，撞上停放路邊的5輛機車。
警、消將蔡男送醫後，直到蔡男醒來，對他酒測，酒測值為零，他說自己身體不適才突然昏迷。警方已調閱相關監錄畫面，交由交通大隊釐清肇責。
警方提醒，駕駛人如有慢性疾病或身體不適，開車前應審慎評估自身健康狀況，若有不適應避免駕車，以確保自身及其他用路人的安全。
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