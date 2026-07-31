影／基隆男偷開走公車四處逛 3小後遭警圍捕…路人以為抓毒駕

張姓男子今天凌晨5點多闖入基隆市公車處太白莊分站停車場，搜刮7輛公車上錢箱零錢，但因有特殊鎖具打不開，他以接通電線方式發動公車，開走後在附近山路繞來繞去，3小時後被10警圍捕，民眾以為警方攔截圍捕公車毒駕，警方也直呼誇張，首遇圍捕公車「假司機」的偷車賊。

太白莊分站人員表示，張男還在公車上吃泡麵，疑似還躲在公車上嗑藥，太過離譜，還能開走公車四處逛，大家都覺得不可思議，公車上並無鑰匙，不知他如何發動公車，疑有技術接通電線發車。

市警第四分局表示，張男偷開走車動機還在釐清，是否有嗑藥已調查中，上午8時40分在中山二路105巷查獲張男，當時他正在公車上，目前完成車輛採證，相關損失釐清中。

張姓男子今天凌晨5點多闖入市公車太白莊分站停車場，搜刮7輛公車上錢箱零錢，但因有特殊鎖具打不開，3小時後約8時40分後被多輛巡邏車10警圍捕，場面驚險，民眾還以為警方攔截圍捕公車「毒駕」，沒想到竟是偷車賊。

公車處長鍾惠存表示，先前因配合警方調查及鑑識作業，暫停派車影響301太白莊、302中山高中及303大竿林路線。對於造成市民影響，深感抱歉，中午已鑑識完成，全面恢復營運。

公車處配合警方釐清案情，後續將依調查結果追究相關責任，並檢視分站安全管理措施，以維護營運及公共財產安全。

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男躲公車吃泡麵偷沒錢，開走公車3小後遭10警圍捕，民眾以為抓毒駕。記者游明煌／翻攝