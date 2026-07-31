花蓮工安意外！吉安忠靈祠鋪柏油 工人遭壓路機輾斷雙腿慘叫亡

花蓮縣吉安鄉忠靈祠停車場近日鋪設柏油，發生工安意外，潘姓工人駕駛壓路機倒車時，沒注意到胡姓工人從後方走過，不慎將人撞倒。胡遭壓路機輾過，雙腿骨折腿骨外露躺在地上慘叫，送醫搶救，但傷勢嚴重延至晚間仍不治。警方調查，潘男沒有酒駕，已依過失致死罪嫌送辦。

據了解，現場是縣府民政處執行的軍人忠靈祠停車場柏油路鋪設工程，29日上午8時許，52歲潘姓及70歲胡姓兩名工人正準備施工，潘姓男子駕駛工程壓路機，未注意到胡姓工人從後方走過就倒車，不慎將胡撞倒，胡的大腿以下被輾過，腿骨外露躺在地上不斷哀嚎。

警方獲報趕往處理，並通報勞資單位。胡男雙腿骨折被送醫急救，因傷勢嚴重，晚間宣告不治。潘男酒測值為0，吉安警分局依過失致死罪嫌將他移送花蓮地檢署偵辦，並報請檢方相驗。

吉安警分局表示，營造及施工現場重型機械視線死角多，呼籲施工單位倒車或移動車輛時，一定要安排專人指揮引導並設置安全警示，工作人員也要避免逗留於盲區，維護作業安全。

花蓮吉安鄉軍人忠靈祠停車場鋪設柏油發生意外，胡姓工人遭到壓路車撞倒、輾過，傷勢嚴重送醫不治。記者王燕華／翻攝