影／男偷開走基市公車3小時落網！3路線突停駛 民眾等無車罵翻

基隆市張姓男子今天凌晨5點多闖入市公車太白莊分站停車場，搜刮7輛公車上的財物，最後竟以接通電線的方式，沒有鑰匙就直接把一輛中型公車開走，公車處報警，並以定位系統在大德國中找到公車，警方8點多逮捕張男到案。因公車要配合採證，上午301、302、303三條路線全部停駛，民眾枯等罵翻，公車處致歉。

基隆市公車處表示，今日清晨5時，太白莊分站遭張男闖入，由於分站設有保全系統，張男未能進入辦公區域，隨後將目標轉向停放於站內公車的零錢箱，但因零錢箱設有鎖具，其所持工具未能開啟。張男竟將站內一輛中型巴士駛離。分站人員發現異常後，立即報警處理，由警方介入調查。

公車處長鍾惠存表示，因配合警方調查及鑑識作業，暫停派車影響301太白莊、302中山高中及303大竿林路線。對於造成市民影響，深感抱歉。中午12時已鑑識完成，全面恢復營運。

公車處配合警方釐清案情，後續將依調查結果追究相關責任，並檢視分站安全管理措施，以維護營運及公共財產安全。

公車處說，利用公車定位系統找公車位置，最後在大德國中附近找到被棄置的公車。

議員施偉政說，公車被開走實在太離譜，因為採證上午造成三條路線都全面停駛，很多民眾在各站牌苦等，他出動服務處的人騎機車到各站通知民眾不要等了，已暫停行駛，民眾都相當錯愕，抱怨不已，不知停駛。市府應利用各站跑馬燈通知等車民眾，才不會苦等。

市警第四分局表示，上午8時40分在中山二路105巷查獲開走公車的張男，帶回偵辦，目前完成車輛採證，相關損失釐清中

基隆市公車竟被偷開走！三條路線突停駛民眾等無車罵翻。記者游明煌／翻攝

基隆市公車竟被偷開走！三條路線突停駛民眾等無車罵翻。記者游明煌／翻攝