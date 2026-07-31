警界霸凌？桃園警請喪假被駁 告別式當晚值班憶亡父

桃園市警局某分局近日傳警員因父親過世想請喪假被刁難，甚至告別式當晚也不准請，深夜只能坐在辦公室調適心情和追思亡父，申訴霸凌還被分局駁回，桃園市議員蘇偉恩怒批「這不是霸凌，什麼是霸凌？」桃園市警察局長廖恆裕表示，警局審議委員會還在調查。

臉書「靠北police之鴿的無奈」有匿名者貼文，指桃園某分局員警父親過世，想請喪假卻被主管刁難，甚至告別式當天也不准假，晚上還要乖乖回去上班。該警員沒有辦法好好陪伴家人，連父親最後一程都不能陪著走完，6月30日申訴霸凌案件，但分局最終不受理。

警察局長廖恆裕答詢表示，警察局受理霸凌申訴案件有嚴謹的SOP，警察局為此友組成審查委員小組，其中包含外聘專家，確保調查結果公平公正，目前案件因為警員提供的霸凌事證不足，所以暫時退回，預計8月10日在開會調查。

「假單塗銷部就是最好的事證！」桃園市議員蘇偉恩今在議會質詢指出，分局有那麼多的員警，人力怎麼會無法調度。該警員的班表可見立可帶塗銷，不就是不准請喪假的證明嗎？另外，不能請喪假已經夠難過了，分局長官竟然還要求警員在父親告別式當晚回分局值勤，實在離譜，警察局有比要介入，好好釐清始末。